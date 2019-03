A chuva de papel picado recebeu as mais de mil mulheres na largada da 7ª edição da corrida “Elas de Rosa” no sábado. Número recorde de inscritas – 1.100 – nesta edição, com provas de 5 km e caminhada. O tempo fechado não atrapalhou o sucesso do evento, realizado uma vez ao ano em comemoração ao Dia da Mulher.

Aberto também para crianças de 2 a 9 anos, as pequenas encheram o peito de fôlego e participaram como gente grande no “Elas de Rosinha”.

Por ser a primeira vez que a prova foi aberta às meninas, foram ofertadas apenas 30 inscrições inicialmente. A procura, no entanto, foi tão grande que os organizadores decidiram disponibilizar mais 40 vagas.

Nem mesmo o clima nublado e até as pancadas de chuva desanimaram as guerreiras. Elas fizeram bonito e coloriram Montes Claros com o típico tom rosado. Para a organizadora Ângela Araújo, o evento foi mais uma festa.

“Cada ano tem aumentado o número de participantes. Achávamos que não teria, por questão de atraso de salário e que não daria para fazerem a inscrição. Mesmo assim, elas fizeram. Realmente foi uma surpresa. Foi muito bacana. O tempo estava chuvoso e a gente pensou que elas iriam desanimar, mas uma foi chamando a outra e não desistiram”, festeja Ângela.

Em primeiro lugar geral ficou Cleidiane Aparecida Dias Gonçalves, de 28 anos, que realizou a prova em 20 minutos e seis segundos.

O evento contou ainda com show da cantora Gabi Alves.

