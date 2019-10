Na prática, o Campeonato Brasileiro disputado por pontos corridos não tem final. Mas as circunstâncias dos times ao longo do torneio fazem com que algumas partidas em especial tenham, sim, importância digna de final.

É justamente o que acontece para os dois mineiros na 25ª rodada da competição. Neste domingo, no mesmo horário (19h), Atlético e Cruzeiro entram em campo precisando como nunca dos três pontos.

No caso do Galo, que recebe o Grêmio no Independência, a missão é dar fim a uma sequência de dez rodadas que rendeu apenas uma vitória (Ceará) e um empate (Palm eiras). Um aproveitamento que, mantido nas 14 rodadas restantes, seria sinônimo de rebaixamento.

Diante de um adversário que luta para entrar na zona de classificação direta à Libertadores e tem feito bons jogos como visitante, Rodrigo Santana deve contar com a volta de Luan, que cumpriu suspensão, e Réver.

Diante da necessidade de vencer em casa, o treinador acena com a volta do esquema com dois zagueiros. Já o tricolor gaúcho não conta com Éverton Cebolinha, na Seleção; Diego Tardelli e Leo Moura, poupados. O quarteto ofensivo formado por Alisson, Pepê, Luan e André, no entanto, impõe respeito.



DESESPERO

A Raposa vive situação ainda mais complicada, com a certeza de que não sairá da zona de rebaixamento mesmo se superar a lanterna Chapecoense na Arena Condá. Depois do empate sem gols com o Fluminense, quarta-feira, no Mineirão, a matemática para escapar da queda inédita é de sete vitórias em 14 jogos. O principal desafio para o técnico Abel Braga e o grupo de jogadores é recuperar a tranquilidade e a força psicológica; o que, admitem, só virá com os três pontos.

Se Rodriguinho deixa de ser opção para essa reta decisiva, o treinador volta a contar com Thiago Neves, que cumpriu suspensão no meio de semana. E sua escalação é praticamente certa, considerando que desta vez é Robinho o desfalque forçado por conta do terceiro cartão amarelo.

Na frente, a opção deve ser por um só atacante, com a possibilidade de Pedro Rocha, caso reúna condições (vem de lesão no tornozelo); Marquinhos Gabriel, ou mesmo os dois. Outro que pode ter chance diante dos catarinenses é o camaronês Joel, que mereceu elogios do comandante no retorno ao clube.

Na equipe de Chapecó, duas ausências consideráveis: a do volante Márcio Araújo e do atacante Everaldo, ambos suspensos. No gol, mais uma vez atua o ex-americano João Ricardo. Para os comandados por Marquinhos Santos, vencer é ainda mais fundamental na luta contra o descenso.