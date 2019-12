Uma onda de processos trabalhistas pode ter começado no Cruzeiro. A primeira notícia, vinculada pelo Globoesporte.com foi da ação de Thiago Neves. Mas o zagueiro Fabricio Bruno também acionou a Justiça do Trabalho e pede rescisão unilateral do contrato.

A reportagem teve acesso ao processo em que o zagueiro cobra R$ 3.554.568,66 pelo não pagamento de salários e direitos de imagem.

Como a primeira audiência do caso está marcada apenas para o ano que vem, os advogados do zagueiro entraram com um Pedido de Tutela antecipada, para tentar a liberação do clube e, assim, ficar livre para acertar com outra equipe. Entretanto esse pedido inicial foi negado.

“Para assegurar-lhe a liberação do vínculo desportivo, com ofício às Entidades de Administração de Desporto, para que providencie a liberação do vínculo desportivo com o reclamante, com objetivo de que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) forneça a condição de jogo ao atleta, possibilitando sua livre transferência para o clube que pretenda contratá-lo”, diz parte do pedido de tutela antecipada negado pelo juízo.

A primeira audiência para tratar da demanda do zagueiro contra o Cruzeiro foi marcada para 8 de fevereiro de 2020, na 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

De acordo com a petição do advogado de Fabricio Bruno, o salário do jogador é de R$ 120 mil, sendo R$ 72 mil a título de salário e R$ 48 mil em direito de imagem. E que se o zagueiro “atuasse pela equipe principal por, no mínimo, 45 minutos por partida, por dez partidas oficiais consecutivas, o valor mensal da sua remuneração seria reajustado para R$ 150 mil, sendo R$ 90 mil de salário e R$ 60 mil de direito de imagem”.



ATRASOS

Só de salário atrasado, o atleta cobra quase R$ 300 mil de acordo com a petição inicial do advogado, que cita ainda mais R$ 300 mil não pagos de direito de imagem.

O pedido do advogado mostra ponto a ponto detalhes importantes do contrato firmado entre jogador e clube. A ação cita que o Cruzeiro negou duas propostas pelo atleta: do Braga, de Portugal (R$ 8,7 milhões) e do Céltico, da Escócia (cerca de R$ 13 milhões).

O advogado também lista no pedido que enviou à Justiça do Trabalho todos os valores recebidos pela zagueiro. Tanto do direito de imagem quanto de salário.

Pelo Cruzeiro, Fabrício soma 34 partidas e um gol, números contabilizados em duas passagens pela Toca da Raposa.

SAIBA MAIS

Jogos sem receber

Ainda na petição escrita pela defesa de Fabricio Bruno estão listados jogo por jogo do Campeonato Brasileiro em que o defensor cumpriu as metas determinadas em contrato. E que segundo consta nos autos não foram pagas:



20ª rodada, realizada em 21/9/2019, partida Cruzeiro 1 x 2 Flamengo



21ª rodada, realizada em 25/9/2019, partida Ceará 0 x 0 Cruzeiro



22ª rodada, realizada em 30/9/2019, partida Goiás 1 x 0 Cruzeiro



23ª rodada, realizada em 5/10/2019, partida Cruzeiro 1 x 1 Internacional



24ª rodada, realizada em 9/10/2019, partida Cruzeiro 0 x 0 Fluminense



25ª rodada, realizada em 13/10/2019, partida Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro



26ª rodada, realizada em 16/10/2019, partida Cruzeiro 1 x 0 São Paulo



27ª rodada, realizada em 19/10/2019, partida Corinthians 1 x 2 Cruzeiro



28ª rodada, realizada em 26/10/2019, partida Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza



29ª rodada, realizada em 31/10/2019, partida Botafogo 0 x 2 Cruzeiro