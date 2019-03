Com os seis jogos às 21h30 de hoje, a última rodada do Módulo I tem dez dos 12 clubes brigando por algo. Da vice-liderança, batalha que envolve Cruzeiro e América, à luta contra o rebaixamento, que assombra URT, Guarani e Tombense, os ocupantes definitivos da segunda à 11ª colocação serão definidos.

Os oito primeiros colocados disputam, no próximo fim de semana, as quartas de final em jogo único. Em caso de empate, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis. Nessa polêmica fase, a única vantagem dos quatro primeiros é ser mandante no jogo único.

Nas semifinais e final, as posições ocupadas na primeira fase garantem vantagem. Nas semifinais, os dois clubes de melhor campanha, além de escolherem o mando de campo da primeira ou segunda partida, ainda jogam por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. O mesmo se aplica na decisão ao finalista de melhor campanha.

Nas duas últimas edições do Estadual, terminar a primeira fase na liderança foi a senha para o título, com isso acontecendo com o Cruzeiro, no ano passado, e com o Atlético, em 2017.

No geral, desde 2004, apenas seis vezes o time de melhor campanha foi o campeão. Em nove oportunidades, a liderança na primeira fase não fez diferença.

Desafios não faltam aos dez clubes que decidem o seu futuro no Estadual nesta noite, que terá apenas os dois Galos, de BH e Juiz de Fora, sem brigar por nada.