O objetivo mais marcante em qualquer competição, depois do título, é a artilharia. E neste Campeonato Mineiro de 2019 ela tem um significado ainda maior para os três jogadores que chegam à decisão do título, que começa neste domingo, com o Cruzeiro recebendo o Atlético, às 16h, no Mineirão, brigando por ela.

Fred, do Cruzeiro, lidera a lista de goleadores de forma folgada, pois marcou 11 vezes em dez jogos na competição. O concorrente mais próximo, Alerrando, que é reserva no Atlético, tem oito em oito partidas, dois a mais que o titular da posição, Ricardo Oliveira, que jogou seis vezes. Os dois centroavantes atleticanos têm média de um gol por jogo, sendo a de Fred 1,10.



TRÊS MARCAS

Manter a ponta pode significar até três marcas para Fred. Neste século, ele está empatado com Guilherme, pois eles são os únicos goleadores de duas edições do Estadual a partir de 2001. Agora ele pode se isolar.

Se a artilharia vier com a taça, ele iguala feito alcançado em 2017, mas com a camisa do Atlético. A última vez que um jogador foi goleador e campeão mineiro por duas vezes foi no início da Era Mineirão.

Em 1966, 1967 e 1968, Tostão foi três vezes o artilheiro do Estadual e o Cruzeiro levantou a taça.

Como Fred ocupou o posto máximo da bola na rede também em 2005, na sua primeira passagem pela Toca II, a artilharia em 2019 seria a terceira dele no Campeonato Mineiro, o que o colocaria ao lado de Tostão e Ninão, do Palestra Itália, em 1928, 1929 e 1930.

O maior goleador geral do Estadual é Dario, que ocupou o posto por quatro vezes defendendo o Atlético, nas edições de 1969, 1970, 1972 e 1974.



CAMPOS

Alerrandro precisa primeiro jogar, pois é reserva de Ricardo Oliveira. Depois, marcar pelo menos três gols e torcer para Fred não balançar a rede de Victor. Se conquistar a artilharia, pelo menos de forma compartilhada com o camisa 9 cruzeirense, ele estará quebrando uma escrita de 46 anos, pois o último jogador da base atleticana a ser goleador do Estadual pelo clube foi Campos, em 1973.

É tanto tempo, que os pais de Alerrandro ainda não eram nascidos, pois a mãe dele tem 40 anos, e o pai, 35.



SEGUIDO

No caso de Ricardo Oliveira, ele já foi o artilheiro do Campeonato Mineiro do ano passado com seis gols, ao lado de Aylon, do América.

Neste século, nenhum jogador conseguiu ocupar o posto por dois anos consecutivos. A última vez que isso aconteceu foi em 1999 e 2000, com Ditinho, da URT, que na segunda edição teve a companhia de Joãozinho, do Ipatinga.

A taça é sem dúvida o objetivo maior de Fred, Alerrandro e Ricardo Oliveira, mas a artilharia do Módulo I do Campeonato Mineiro de 2019 também vale demais para cada um deles.