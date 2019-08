BOGOTÁ – Na tentativa de conseguir a liberação do lateral-direito Orejuela para enfrentar o Internacional, em 4 de setembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na partida de volta pelas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro acabou adotando uma estratégia que desagradou o treinador português Carlos Queiroz, que comanda a seleção colombiana.

Na manhã desta terça-feira (27), em entrevista coletiva na sede da Federação Colombiana de Futebol, em Bogotá, o treinador anunciou a lista final de jogadores para os amistosos contra o Brasil, em 6 de setembro, e Venezuela, dia 10, nos Estados Unidos, e nela estava o nome do jogador cruzeirense.

Perguntado sobre a intenção da Raposa em conseguir a liberação do atleta, o técnico foi claro: “Eu entendo e compreendo muito bem a situação do Cruzeiro. Muitas vezes na minha vida de treinador também aconteceu de eu estar na posição do Cruzeiro, mas eu penso que, primeiramente, o pedido teria que ser feito não à Federação da Colômbia, e sim para a Confederação Brasileira, já que eles que marcaram a partida e não nós”, respondeu o português à pergunta feita pela reportagem do Hoje em Dia.

Logo depois, ele evidenciou o que provocou o descontentamento. “Esse tipo de pedido tem que ser feito diretamente ao presidente. Comigo, eu não quero saber se tem uma partida, uma partida de golfe, se tem que ir cortar cabelo. Quando é para a seleção, tem que estar 1.000% na seleção. Não quero ouvir falar de uma coisa dessas. Mesmo quando esse e-mail chegou a mim, espero que seja a última vez que um e-mail desses me perturbe”, completou Carlos Queiroz.

No último dia 21 de agosto, o Hoje em Dia já tinha anunciado que Orejuela seria convocado pelo treinador da Colômbia, mas o Cruzeiro tentou a liberação do jogador. E a ação ficou ainda mais forte quando o centroavante Guerrero, do Internacional, conseguiu que o técnico Ricardo Gareca o deixasse de fora da lista da seleção peruana para amistosos no mesmo período.



DÚVIDA

Pela programação divulgada pela Federação Colombiana de Futebol, Orejuela poderá ser desfalque no próximo domingo, quando o Cruzeiro encara o Vasco, às 19h, no Mineirão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo a entidade, em 1º e 2 de setembro os jogadores convocados na manhã desta terça já devem se apresentar à comissão técnica da seleção colombiana em Miami, nos Estados Unidos. O clube precisa montar um esquema por causa do horário do jogo contra o Vasco.



CERTEZAS

O maior problema para Rogério Ceni é perder o jogador na decisão de 4 de setembro, quando o Cruzeiro faz com o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Orejuela já é desfalque certo também na partida de 8 de setembro, contra o Grêmio, às 11h, no Independência. Esta partida não será no Mineirão porque o estádio estará recebendo um festival de música.