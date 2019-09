Monte Azul será palco, no próximo domingo (29), do Desafio das Serras de Mountain Bike, uma prova que tem estilo XCP – ponto a ponto – e promete trajetos de tirar o fôlego e pedaladas de emoção. Serão mais de R$ 5 mil em prêmios.

Os amantes de MTB passarão por estradas abertas e pavimentadas, com o tráfego de veículos em fluxo normal. Depois, seguirão em direção ao roteiro de trilhas.

Para assertividade do evento, serão disponibilizados, durante o percurso, equipes de apoio, com motos, carros e caminhonete para resgate. A organização faz o alerta para que redobrem os cuidados no caminho: sempre andar na mão de direção na intenção de respeitar as leis de trânsito.

Os competidores disputarão no percurso completo – 70 km 2 mil e 50 metros de altimetria –, nas categorias Elite Masculino e Elite Feminino (idade livre), Sub-23 (18 a 22 anos), Sub-30 (23 a 29), Master-A1 (30 a 34), Master-A2 (35 a 39), Dupla-Pró (idade livre), Master-B1 (40 a 45) e Master-B2 (45 a 49).

Já o percurso reduzido, de 25 km e 700 metros de altimetria, terá atletas no Turismo Masculina (35 anos abaixo), Turismo Feminina (idade livre), Juvenil (15 a 17) e Master-C e o Intermediário, de 35 km.

A largada será às 9h, do restaurante Tertúlia, que fica na avenida Magalhães Pinto, 68.

O percurso será sinalizado com faixas, cal, placas e PCs de Roteiro.



PREMIAÇÃO

A premiação será às 13h. Receberão troféus os cinco primeiros colocados em todas as categorias. Na categoria Elite Masculino, o 1º lugar receberá R$ 400, o 2º lugar, R$ 300, e o 3º lugar, R$ 150.

Os prêmios por idade serão de R$ 250,00 para o primeiro colocado, R$ 150 para o segundo e R$ 75 para o terceiro. Também será distribuído troféu do 1º ao 10º lugares nas categorias Turismo.

A expectativa da organização é contar com mais de 170 inscritos neste ano. Ainda dá tempo de se inscrever pelo site www.tionline.com.br ou na loja do Durães Bike, em Montes Claros. O evento receberá participantes de várias cidades de Minas Gerais e Bahia.



ATRAÇÕES

De acordo com um dos organizadores, Marcos Evangelista de Sá, o Marcão, a cidade é rica em beleza e oferece a possibilidade de prática do Mountain Bike. “Temos vários atletas de destaque e a gente tem um local apropriado para praticar, com uma geografia muito atrativa. Além dos atletas da região, o evento atrai outros não só para passeio, mas para viagens também. Hoje, entre atletas que competem e passeiam são mais de 500, de 12 a 70 anos”.

O Desafio das Serras era realizado em três etapas, também nas cidades de Janaúba e Porteirinha. Agora, é feita de forma independente, em que cada cidade promove a prova.

*Estagiário sob supervisão do editor