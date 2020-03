Uma era que começou em abril de 2012 no Atlético foi encerrada na manhã de ontem. Contratado ainda na gestão de Alexandre Kalil para ser o treinador de goleiros do alvinegro, Chiquinho foi oficialmente desligado do clube.

Responsável por comandar as atividades de Victor e companhia, o baiano com passagens por Vitória e Grêmio deixa o Galo com conquistas importantes, mas também sob o questionamento de parte da imprensa e da torcida.

Com ele, Victor chegou à Copa do Mundo de 2014, Uílson ao título olímpico em 2016 e Cleiton à Seleção Pré-Olímpica no ano passado. Com o “Santo” dos atleticanos, ele teve parceria de quase 12 anos, contando os tempos em que trabalharam juntos no Tricolor Gaúcho.

Com a chegada de Sampaoli e a necessidade de que os arqueiros saibam jogar com os pés, o clube tomou a decisão de ir ao mercado e buscar um outro profissional. De acordo com a assessoria, a demissão se deu por motivo de “reestruturação”. Ainda segundo o clube, o novo treinador ainda não foi contratado.

“Tudo o que eu ganhei no Atlético e também no Grêmio, seja em conquistas coletivas ou individuais, tem uma relação muito grande com o trabalho do Chiquinho. É um treinador de muita competência e muito disciplinado. Para mim, dentro da função de preparador de goleiros, sem dúvidas é o melhor que existe no Brasil”, disse Victor em entrevista concedida à TV Galo, em 2017.

Com a chegada de Rafael, ex-Cruzeiro, Victor se tornou suplente na equipe de Sampaoli. No ano passado, fora de ação por mais de 160 dias devido a uma lesão no joelho, o ex-dono da função perdeu espaço e, com contrato até o final da temporada, deve seguir como opção de banco até lá.



POSSÍVEIS SUBSTITUTOS

Para substituir Chiquinho, aparecem nomes como o de Robertinho, demitido recentemente da Raposa. Atualmente no Alverca, de Portugal, ele disse ao repórter Igor Assunção, da Rádio 98 FM, que seria um prazer trabalhar no antes rival e que não existe multa rescisória para deixar a “Terrinha”.

Jorcey Anisio, atualmente na base atleticana, também surge como boa opção. No Botafogo, treinou Gatito Fernandes e Jefferson; nas categorias inferiores da Seleção Brasileira, teve como “alunos” Alisson, do Liverpool, Gabriel Brazão, vendido pelo Cruzeiro ao Milan, e outros. O escolhido deve ser anunciado ainda nesta semana.



OUTRAS DEMISSÕES

Além de Chiquinho, o Atlético desligou outros cinco funcionários do quadro. Entre eles, Lúcio Fábio e Jorginho, dois seguranças que colecionam histórias no alvinegro. Além da dupla, o clube desligou os analistas de desempenho Bernardo Mota e Neguete.

James Freitas, auxiliar técnico que comandou a equipe no clássico contra o Cruzeiro, também não faz mais parte dos planos.