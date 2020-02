O primeiro ano do processo de reconstrução do Cruzeiro ganha um reforço importante no que diz respeito ao campo de jogo. O atacante Marcelo Moreno, que tem forte identificação com o clube, chegou para ser peça importante na “remontada celeste”.

Moreno foi “abraçado” por centenas de cruzeirenses que fizeram festa em frente à sede administrativa do clube na tarde de ontem, fechando inclusive um dos quarteirões da rua Timbiras, onde está localizado o “coração administrativo” da Raposa.

Antes mesmo de uma das principais ruas do Barro Preto virar concentração antecipada do Carnaval cruzeirense, Moreno já sentiu o carinho do torcedor ainda no Aeroporto da Pampulha, ao desembarcar ao lado da esposa Marilisy Antonelli e da filha Maria Clara.

Cerca de 40 sócios-torcedores recepcionaram o boliviano nas dependências do aeroporto. O atacante tirou fotos e foi tietado pelos cruzeirenses, que chegaram à Pampulha no mesmo ônibus que transporta os jogadores em dias de jogos em Belo Horizonte.

Além dos torcedores, alguns membros do Núcleo Dirigente Transitório também recepcionaram o reforço. Entre eles o presidente do grupo, Saulo Fróes, o interlocutor no departamento de futebol, Carlos Ferreira, e Emílio Brandi, candidato à presidência da Raposa.



CARNAVAL ANTECIPADO

Com fumaça azul, pirotecnia e sons de percussão, Marcelo Moreno foi ovacionado no Barro Preto.

Usando uma camisa com a frase que disse em um áudio vazado nas redes sociais, “eu sei que vão me chamar de maluco, mas que seja de maluco pelo Cruzeiro”, Moreno não escondeu sua felicidade por retornar ao clube.

“Nem no melhor sonho da minha vida eu imaginava essa festa que vocês estão me brindando, obrigado, de verdade. (...) Galera, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é demais estar aqui, demais”, comemorou.

O atacante, muito elogiado por Saulo Fróes, se colocou à disposição nesse momento difícil do clube.

“Vamos reconstruir o Cruzeiro. Estou junto com vocês”, disse, depois de receber os cumprimentos do Conselho Gestor.

“Além de um excelente jogador, é de grande caráter, e demonstrou, apesar das dificuldades, ser realmente cruzeirense”, falou Fróes.