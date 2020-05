Na semana que marca a volta dos atletas às atividades, o Atlético comemora também um feito importante para sua história. Na próxima quinta-feira, serão comemorados os 10 anos da eleição da Cidade do Galo como melhor Centro de Treinamentos do Brasil. O resultado surgiu de um estudo realizado pelo Canal Sportv, em parceria com o curso de Especialização em Futebol da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Na época, Alexandre Kalil se emocionou com o resultado. “Esta é uma obra feita por vários atleticanos abnegados. A todos eles, o agradecimento eterno do Clube Atlético Mineiro”, disse.

Segundo relatos ao Hoje em Dia, havia um caderno repleto de exigências. Inicialmente, o clube comprou uma área de 64.320 m², em dezembro de 1980. Quatro ano depois, adquiriu mais espaço, totalizando 100.320 m².

A construção do primeiro campo teve início em 1982, com dimensões oficiais e sistema de drenagem. Atualmente, são 250.000 m² construídos.

Casa do alvinegro e também de seleções poderosas no mundo da bola, como a brasileira e a argentina, a Cidade do Galo traz consigo histórias curiosas, como a “malandragem” de Emerson Leão, ex-técnico do Atlético que molhava o teto do vestiário da Vila Olímpica, antigo CT, para oferecer mais “frescor” aos atletas, isso, em 1998.

O fato, inclusive, fez com que o espaço em Vespasiano fosse visto como solução a partir do ano seguinte. Além disso, o Vila Acqua Park e a demolição do campo 2 da Vila também serviram de incentivo para a mudança.



GILBERTO SILVA

Contudo, foi em 2001 que a Cidade do Galo começou, de fato, o seu desenvolvimento, quando foram feitos grandes investimentos na construção de novo prédio para os atletas profissionais (hotel para concentrações) e mais um campo.

O Hoje em Dia apurou que a Umbro, fornecedora de uniformes da época, colaborou com aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Em 2002, com a venda do volante Gilberto Silva, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, para o Arsenal, da Inglaterra, o clube conseguiu alavancar o projeto. Na época, o jogador foi negociado por US$ 8,75 milhões (R$ 26 milhões), ficando 80% para o alvinegro (cerca de R$ 21 milhões).

Parte deste dinheiro foi utilizado para pagar dívidas trabalhistas, salários atrasados e também alavancar as obras do sonhado CT.



CONCENTRAÇÃO

De acordo com relatos, houve também uma ajuda financeira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em agosto de 2005, todas as divisões do futebol amador foram transferidas e alojadas nas modernas instalações inauguradas, com colaboração em dinheiro da Associação Amigos do Galo.

Em 2006, aconteceu a primeira concentração dos atletas da equipe principal no hotel do Centro de Treinamentos. Neste mesmo ano, o então presidente Ricardo Guimarães efetuou doação ao clube, incorporando uma nova área contínua de 144.459,64 m².

Com o passar dos anos, a Cidade do Galo foi considerada também o melhor CT da América do Sul. Em 2014, após levantamento feito pelo canal esportivo Eurosport, figurou entre os cinco melhores do mundo.

Atualmente, em constante processo de modernização, o local oferece sete campos de tamanho oficial, dois deles com arquibancada, campo de grama sintética (num espaço arrendado pelo clube) e hotel para concentração (com salão de jogos, restaurante, auditório, deck panorâmico e cozinha industrial).