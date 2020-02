O América Vôlei recebe nesta terça-feira o Sesi-SP no Ginásio Tancredo Neves, às 19h30, em Montes Claros. A partida vale ainda pela terceira rodada do returno da Superliga, que foi adiada, pois o time paulista tinha compromisso pela Copa Libertadores de Voleibol.

O Coelho ainda não conseguiu emplacar na competição e viu a sua “teoricamente” maior chance escapar pelos dedos. O time mineiro vem de derrota fora de casa para o lanterna Ponta Grossa por 3 sets a 0 e agora viu o adversário encostar em número de pontos na tabela. Enquanto o Coelho tem 7, o Ponta Grossa conquistou 6.

Entretanto, o América não tem tempo para lamentar. Mesmo compartida difícil diante do Sesi, terceiro colocado, o time norte-mineiro quer surpreender. O técnico Henrique Furtado espera que a equipe mineira se concentre para obter um bom desempenho, em especial no ataque e no saque.

“O Sesi-SP é um grande adversário, do primeiro nível, que pensa em disputar o título, então, com certeza é um jogo muito difícil que temos pela frente. Temos que estar muito concentrados e aproveitar esses treinos da melhor forma possível. Vai ser muito importante subir o nível do nosso ataque se quisermos jogar de igual para igual contra o Sesi-SP. Precisamos seguir crescendo muito o saque também”, explicou Henrique Furtado.

Do lado do Sesi-SP, o comandante Rubinho acredita que o grupo vem bem preparado para o duelo na casa do adversário. “Estamos vindo de uma vitória na rodada passada, e seguimos lutando para manter a sequência de resultados positivos. O time chegou cansado depois do título da Libertadores, mas estamos nos reestruturando e indo para Montes Claros focados nisso. Sabemos que eles têm um time jovem, aguerrido e que vai ser preciso jogar bem em todos os fundamentos para conseguir mais uma vitória na competição”, disse Rubinho.

A partida terá transmissão do Canal Vôlei Brasil. Para quem optar por ver o jogo no ginásio, os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada) e estão à venda na Drogaria Minas Brasil (Matriz) e pela plataforma de venda on-line, o aplicativo Fidelliza.

Também haverá ingressos na portaria do ginásio pelo mesmo preço, com início das vendas uma hora antes da partida.