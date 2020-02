Há duas semanas o atleta montes-clarense Yan Santana, de 17 anos, integra a equipe sub-19 de basquete do Boca Juniors, na Argentina. Apesar da pouca idade, o jovem jogador já tem na bagagem uma trajetória de campeonatos e vitórias, conquistadas com apoio e incentivo do pai. O primeiro contato com o esporte foi aos 4 anos de idade, quando participou de uma maratona. A partir daí, não parou mais.

Além de estudar Medicina, Yan não consegue expressar tamanha felicidade em fazer parte da nova equipe. Na Argentina, o rapaz divide o tempo entre o estudo e o esporte. Atuando como armador do time, conta que foi muito bem recebido por toda a equipe e descreve como sensacional a atmosfera do clube, estrutura, companheiros de quadra e grupo técnico.



RICA TRAJETÓRIA

Aos 11 anos de idade Yan disputou o primeiro campeonato federado pelo JF Celtics, integrado de base em Uberlândia, em 2013.

No ano seguinte, o primeiro campeonato mineiro Zona da Mata, em que a equipe foi campeã sub-13 por Montes Claros. Após isso ele foi convocado para a seleção mineira supervisionado pelo técnico Ruben Magnato, na época.

Em 2015, participou do Campeonato Mineiro do Triângulo e foi vice-campeão dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), conquistando prêmio de melhor jogador do Em 2016 foi mais uma vez campeão do Jemg e eleito pela segunda vez o melhor jogador de Minas, classificando a escola para os jogos escolares da juventude, o brasileiro escolar que alcançou a 5ª colocação. Ao final daquele ano surgiram propostas para os clubes Minas, Mackenzie, Ginástico e Olympico da capital mineira, Praia Clube de Uberlândia e Bauru Basket de São Paulo.

Em 2017, aos 14 anos e longe dos pais, foi morar em Belo Horizonte e representar o Ginástico – um ano de aprendizado e crescimento, diz ele. O período o ajudou a se adaptar à nova casa atual. Também em 2017, Yan disputou o campeonato internacional de Franca e participou de amistosos na Argentina contra o Quilmes, Kimberley, unión, instituto Albert Einstein, Penarol e cads, além de campeonatos estaduais e metropolitanos que somaram mais vitórias.

Em 2018, passou a fazer parte do Mackenzie, disputando vários campeonatos e conquistando o primeiro lugar no Sul-Americano. No ano passado, foi para o JF Celtics, onde integrando a equipe adulta, disputou importantes campeonatos, que somaram mais experiência.



NOVA CAMISA

Convidado para fazer teste no Boca Juniors na Argentina, no começo deste ano, Yan foi um dos selecionados . “Não consigo expressar tamanha felicidade que estou sentindo, com certeza um dos sonhos realizados. Mas não vou parar por aqui. Além de defender a camisa do meu time quero buscar me aperfeiçoar e aprender cada vez mais. O recado que deixo é que nunca deixe as pessoas dizerem para você o que pode ou não fazer, siga seus sonhos independentemente do tamanho deles. Se tiver fé e acreditar eles irão se realizar”, ensina.