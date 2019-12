Envolvidos com o esporte em Minas poderão participar da primeira edição on-line do curso sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, oferecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes e do Observatório do Esporte de Minas Gerais.

A iniciativa garante maior conhecimento sobre a norma, acesso aos critérios de participação e os valores liberados, procedimento de cadastro do representante legal e do executor, além de orientações sobre a elaboração e cadastro do projeto e procedimentos fundamentais para captação de recursos junto às empresas.

O curso sobre a Lei de Incentivo inaugura a plataforma de capacitação do Observatório do Esporte, que cumpre uma das competências da instituição: oferecer à sociedade informações, formação e ferramentas que possibilitem sua participação no aprimoramento das políticas para o esporte em Minas.

“A oferta de qualificações via Plataforma EAD (Educação a Distância) busca potencializar o acesso e reduzir custos de órgãos públicos e entidades que atuam no fomento e incentivo ao esporte em Minas. Assim, proporciona mais oportunidades de práticas esportivas e de atividade física à população”, explica a coordenadora do Observatório, Ana Paula de Jesus.

A capacitação é gratuita e destinada a estudantes e profissionais de administração, gestores públicos, profissionais de Educação Física e de Direito, bem como das demais áreas relacionadas ao esporte, que tenham interesse em atuar na elaboração de projetos e captação de recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Os interessados têm até 6 de janeiro para fazer as inscrições na plataforma ead.observatoriodoesporte.mg.gov.br. A primeira turma do curso, com duração de dois meses, tem início no dia 8 do mesmo mês.

*Com Agência Minas