Uma indicação feita pelo técnico Rogério Ceni, desde que comandava o Fortaleza, que nesta quinta-feira (5) foi oficializada como reforço para o Cruzeiro. Aos 21 anos, o atacante Ezequiel terá a oportunidade da carreira, defendendo o atual bicampeão da Copa do Brasil.

Emprestado ao Sport e com passe pertencendo ao Botafogo, o carioca, apelido de "Raio Cabuloso", será apresentado na Toca II nesta sexta (6).

Formado nas categorias de base do time da Estrela Solitária, Ezequiel se destaca pela agilidade e velocidade, atributos que o fizeram despontar no futebol profissional em 2018, ano em que foi uma das revelações da temporada no futebol carioca.

No início de 2019, atuando pelo Leão da Ilha, o atacante foi considerado um dos melhores jogadores do Campeonato Pernambucano. De acordo com ele, o treinador Rogério Ceni já havia manifestado interesse em contar com seu futebol quando estava no comando do Fortaleza.

“O projeto me motivou a vir. O Ceni já me queria desde a época em que era técnico do Fortaleza. Meus empresários acharam que era uma boa, mas acabou não acontecendo. E agora apareceu a oportunidade de vir para o Cruzeiro, também com o Rogério, um clube enorme, de tradição, multicampeão”, destaca.

“A estrutura é a melhor possível. Já esperava por isso, mas para ser sincero não esperava que era tanto. Sabia que era estrutura de primeiro mundo. A expectativa é muito boa, poder jogar com os melhores, jogadores campeões. Tenho certeza que isso vai agregar muito na minha carreira e no meu futuro. É uma coisa que vou levar para o resto da minha vida. Estou chegando aqui para conquistar títulos. Essa é a oportunidade da minha vida”, finaliza.



FICHA TÉCNICA

Nome: Ezequiel Santos da Silva

Data de nascimento: 09/03/1998

Local: Rio de Janeiro-RJ

Clubes: Botafogo (2017-2018); Sport Recife (2019); Cruzeiro (desde 08/2019)

Título: Campeonato Pernambucano (2019)

