Depois de 18 anos, Caldense e Cruzeiro voltam a se enfrentar com a Raposa precisando vencer por pelo menos três gols de diferença para superar a Veterana. Essa situação que será vivida pelos cruzeirenses na próxima quarta-feira (29), no Estádio Ronaldo Junqueira, pela última rodada do Módulo I do Estadual, é uma repetição do que aconteceu na última rodada do Supercampeonato Mineiro, em 2002.

Na última rodada, a Caldense era líder isolada da competição com nove pontos e seis gols de saldo. O Cruzeiro tinha seis e saldo de um.

O empate por 2 a 2 com o Atlético, na preliminar da rodada dupla que encerrou a competição, fez com que o América, que também tinha seis pontos, mas saldo de três, deixasse a briga pelo título com Raposa e Veterana, pois chegou aos sete e o time de Poços de Caldas já somana nove.

O Mineirão recebeu todos os jogos do Supercampeonato Mineiro de 2002, disputado em turno único e com a presença de América, Atlético, Cruzeiro e Mamoré, que tinha disputado a Copa Sul-Minas, e da Caldense, que venceu o Estadual daquele ano, competição que não contou com os times da capital e do Sapo de Patos de Minas.

O jogo

O Cruzeiro abriu o placar apenas aos 30 minutos do primeiro tempo, com um gol de Lúcio. O segundo saiu aos 20 da etapa final, com Wendel. Logo depois, aos 23, o atacante Joãozinho decretou o 3 a 0 que dava a taça à Raposa, que chegava aos mesmos nove pontos da Caldense, mas a superava no saldo de gols (4 a 3).

O gol da tranquilidade, e da taça cruzeirense, saiu aos 44 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Alessandro. O Cruzeiro, que já tinha vencido a Copa Sul-Minas na temporada, conquistava também o Supercampeonato Mineiro .

2020

Na última rodada da fase classificatória do Módulo I, o Cruzeiro vive a mesma situação. A chegada às semifinais pode ser assegurada até com uma vitória simples, mas para isso, o time do técnico Enderson Moreira depende de pelo menos um empate do Atlético com o Patrocinense, em jogo que será no Mineirão.

Para não depender de nenhum resultado, a Raposa precisa superar a Veterana por pelo menos três gols de diferença, em Poços de Caldas, Todos os jogos da última rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro serão disputados na próxima quarta-feira, às 21h30.