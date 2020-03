A parada do futebol por causa da pandemia de coronavírus está limitada ao campo em Cruzeiro e Atlético. Fora das quatro linhas, os dois clubes vivem mudanças importantes nesta semana, a primeira de paralisação das competições internacionais, nacionais e estaduais.

A transformação mais significativa foi sem dúvida na Raposa. A Toca II terá muitas caras novas na comissão técnica e diretoria do time principal quando os atletas voltarem aos treinamentos, o que ainda não tem uma data definida.

O comando técnico da equipe, que deixou de ser de Adilson Batista desde o último domingo, após a derrota de 1 a 0 para o Coimbra, no Independência, que deixou o Cruzeiro muito distante das semifinais do Módulo I, estará nas mãos de Enderson Moreira, que chega ao clube com um vínculo que pode ir até o final do ano que vem.

Campeão da Série B em 2017 dirigindo o América, o novo treinador chega à Toca II com seu fiel escudeiro, Luiz Fernando Flores, auxiliar técnico desde os tempos em que trabalhava nas categorias de base do Cruzeiro e que tem grande história no clube como jogador.

Além do auxiliar, Enderson chega do Ceará trazendo o preparador físico Edy Carlos e o treinador de goleiro Aílton Serafim.

“Satisfação enorme de voltar ao clube que me deu a oportunidade de mudar de patamar. Estou voltando para um lugar em que tenho muito carinho e respeito. Sei que é um momento complicado para o Clube, mas acredito que eu posso contribuir para que a equipe possa dar uma resposta positiva dentro de campo. Nosso objetivo é ter um time bem organizado e que sabe o que quer”, declarou o novo treinador celeste ao site oficial do clube onde ele foi campeão da Copa São Paulo e Brasileiro sub-20, em 2007.

O acerto de Enderson com o Cruzeiro é até o final do ano, mas ele pode ficar até o fim de 2021 na Toca da Raposa II. Isso vai depender principalmente do resultado do trabalho. Mas se o clube conseguir o acesso à Série A, grande objetivo da temporada, a tendência é pela permanência.



ATLÉTICO

No Atlético, o novo diretor de futebol, Alexandre Mattos, que assume na vaga de Rui Costa, iniciou o trabalho no clube na última segunda-feira (16), com a Cidade do Galo fechada para imprensa ou visitantes, e de cara já precisou participar de uma decisão importante, que foi parar as atividades do time principal por tempo indeterminado.

Outra decisão, em conjunto com o treinador Jorge Sampaoli, será definir o novo treinador de goleiros. A saída de Chiquinho, que estava no clube desde a metade de 2012, é uma clara demonstração de novos tempos no que se refere à posição, pois o treinador argentino exige que seus arqueiros participem sempre da saída de bola dos seus times.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente Sérgio Sette Câmara afirmou que o clube não terá uma solução caseira, pois chegou a ser cogitado o aproveitamento de Jorcey Anisio, que chegou do Botafogo na metade do ano passado e trabalha na equipe sub-20.

O dirigente revelou ainda que outras baixas na comissão técnica serão preenchidas com profissionais que Jorge Sampaoli trouxe com ele.