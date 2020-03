O Cruzeiro realiza nesta quarta-feira a primeira partida em casa na Copa do Brasil deste ano. Contra o CRB, às 21h30, no Mineirão, pela terceira fase da competição, a Raposa tenta fazer um bom placar para abrir vantagem para o jogo da volta, no dia 18, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para isso, o ataque comandado por Marcelo Moreno terá que funcionar. Já a defesa conta novamente com um especialista no torneio.



Enquanto a maior parte do elenco cruzeirense participa de sua primeira Copa do Brasil, Fábio é um veterano na competição. São 71 partidas: 35 vitórias, 17 empates e 19 derrotas – e três títulos conquistados: 2000 (reserva), 2017 e 2018.

Dos titulares desta noite, Fábio é o único a marcar presença no bicampeonato (2017/18). Além da habitual segurança na defesa, o camisa 1 terá papel fundamental no quesito liderança para os jovens talentos.



Campanha

Mesmo sem vencer no tempo normal na Copa do Brasil deste ano, o time comandado por Adilson Batista já avançou duas etapas do torneio. No primeiro desafio, contra o São Raimundo-RR, em Boa Vista, a partida terminou empatada em 2 a 2. O Cruzeiro só avançou por causa do ranking da CBF.

Na segunda fase, contra o Boa Esporte, no estádio Melão, em Varginha, o time celeste seguiu no torneio com vitória nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

O CRB já foi adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Em 2006, pela segunda fase, a Raposa derrotou o time alagoano por 2 a 0, em Maceió, e avançou no torneio. Francismar e Diego marcaram os gols do jogo. Naquele ano, a equipe estrelada, então comandada por Paulo César Gusmão, foi eliminada nas quartas de final para o Fluminense.

Time

O zagueiro Léo, com estiramento na coxa direita, desfalca a equipe. Por outro lado, o volante Felipe Machado, que não enfrentou o Atlético, volta ao meio-campo.

CRUZEIRO X CRB

DATA: 11 de março de 2020

MOTIVO: Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

LOCAL: Estádio Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

TRANSMISSÃO: Globo

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Cacá, Arthur e João lucas; Machado, Jadsom e Maurício; Everton Felipe, Marcelo Moreno e Thiago

Técnico: Adilson Batista

CRB

Victor Souza (Mardden); Lucas Mendes (Príncipe), Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine; Luidy, Erik e Léo Gamalho

Técnico: Marcelo Cabo