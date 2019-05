Os tradicionais festejos do mês de junho já começam a ser preparados nos quatro cantos do país. Em Porteirinha, está sendo organizada mais uma edição da Corrida Junina. A cidade encontrou, então, a ideia de mesclar atividade física com a festividade. As bandeirolas características dessa época do ano trarão o colorido para a animação dos corredores.

O circuito festivo na cidade já começou e é realizado em diversos bairros, que fazem as festas locais. A corrida será promovida nos últimos dias, para fechar com chave de ouro a programação, oferecendo a prática esportiva.

A primeira edição aconteceu em dezembro do ano passado, no dia 16, durante as comemorações dos 80 anos da cidade. As inscrições são gratuitas e estão abertas até três dias antes da disputa. Os atletas poderão correr nas categorias feminino e masculino – idades 15 a 17 anos, 18 a 20, 21 a 29, 30 a 40 e acima dos 41.

Quanto à premiação, são mais de R$ 6 mil. O valor será dividido de acordo com a categoria. Ganharão medalhas os 150 primeiros inscritos que finalizarem a prova. Haverá troféus para os vencedores do primeiro ao terceiro lugar de cada categoria, além do geral masculino e feminino.

O percurso será de aproximadamente cinco quilômetros, pelas principais vias da cidade. A corrida está marcada para 9 de junho, às 8h, com saída da Praça Odilon Coelho. O trajeto será feito pelas áreas centrais.

Os interessados têm, portanto, até o dia 6 de junho para se inscreverem, no site www.porteirinha.mg.gov.br. Mais informações pelos telefones (38) 3831-1297 ou 3831-1383.