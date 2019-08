A Corrida da Polícia Federal em Combate à Corrupção – etapa Montes Claros – chega neste ano à terceira edição. O evento, que acontece em 8 de setembro, terá largada e chegada na Praça dos Jatobás.

A prova é aberta a atletas do público feminino e masculino. Conforme regulamento, está dentro dos padrões da Federação Mineira de Atletismo.

Serão três modalidades independentes – corrida de 10 km e 5 km e caminhada de 2 km. As inscrições já estão no terceiro lote no valor de R$ 69, que segue disponível até 7 de setembro ou enquanto houver vagas. Idosos têm desconto de 50%.

Para requerer o benefício, é preciso entrar em contato com a organização do evento por meio do e-mail idoso@tghesportes.com.br.

Os competidores serão premiados ao final com medalha de participação. Os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino, em ambas as corridas, ganharão troféu e/ou medalha.

Os atletas contarão com atendimento de urgência e serviço de apoio médico.

Quem promove a atividade esportiva é a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF). Está presente em todos os estados e também no Distrito Federal, com aproximadamente 2.300 delegados.

Os interessados podem se inscrever pelo site https://bit.ly/2KyfYik ou nos pontos físicos, das 8h às 21h, de segunda a sábado, e das 8h às 17h, no domingo. Confira os endereços: rua Celestino Pinheiro, 234, bairro Planalto; rua Germano Gonçalves, 572, São José; avenida Donato Quintino, 90, Cidade Nova; avenida Leonel Beirão de Jesus, 1.097 e avenida Coronel Prates, 376, Centro.

*Estagiário sob supervisão do editor