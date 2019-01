O calendário esportivo de Montes Claros já começa a todo o vapor. Para o mês de janeiro, algumas das tradicionais corridas da cidade já têm datas definidas. A 12ª Corrida Rústica dos Santos Reis, que será realizada no próximo dia 13, por exemplo, dá início às provas de rua.

A mudança para 2019 é que o evento, que sempre era realizado no segundo domingo do ano, foi adiado devido ao encerramento da festa da paróquia e que coincidiu com a programação.

O percurso atingirá aproximadamente 8 km pelas principais ruas do bairro. Os inscritos são divididos em dez categorias, com idades entre 15 e 61 anos, no masculino e feminino. A caminhada terá a mesma distância, mas também haverá um percurso reduzido, com cerca de 3 km, liderada pelos voluntários da paróquia. Os três primeiros colocados serão premiados com troféus.

A largada e a chegada acontecerão na Praça 6 de Janeiro s/n, no bairro Santos Reis. A concentração será a partir das 7h e a largada, meia hora depois. As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas até cinco dias antes da realização da corrida pelo site www.corridasantosreis.com.br.



SÃO SEBASTIÃO

A outra programação do mês é a 13ª Corrida de São Sebastião, que será realizada em 27 de janeiro e está com as inscrições abertas. Atletas da região poderão participar do percurso de 10 km, nas categorias a partir dos 16 anos, divididas de quatro em quatro anos. São esperados cerca de 250 participantes.

Quanto à premiação, os três primeiros colocados e o campeão geral receberão troféus.

A largada está prevista para as 7h, da Igreja de São Sebastião, que fica na rua Francisco David, 98, no bairro Vila Guilhermina, com duração de aproximadamente 1h50.

De acordo com a organização, o trajeto começa na paróquia, segue pela avenida Deputado Esteves Rodrigues, avenida Sidney Chaves e volta pelo mesmo percurso no lado contrário da avenida Sanitária.

As inscrições terminam em 24 de janeiro e custam R$ 50. Mais informações na secretaria da paróquia ou pelos telefones 3083-3865/3222-7793/99132-2994.