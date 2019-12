Os corredores de Montes Claros estão de luto. Morreu nesta terça-feira (17) Weldon Selmo Veloso, o Dom Guloso, aos 70 anos, vítima de complicações e traumas após acidente de moto. Há mais de 40 anos no atletismo, é considerado por muitos um dos mais importantes corredores de rua da cidade. Dom colecionava medalhas a nível regional e estadual.

Amigos e corredores se unirão para prestar as últimas homenagens. A partir das 16h50, eles se encontrarão no velório da Santa Casa. De lá, seguirão rumo cemitério. Amantes da modalidade se manifestaram nas redes sociais. Os organizadores da tradicional corrida de rua do bairro Santos Reis emitiram uma nota sobre a morte de corredor.

A organização da Corrida Rústica de Santos Reis manifesta imenso pesar pelo falecimento do atleta Weldon Selmo Pereira, popularmente conhecido como "Dom Guloso". Manifestamos ainda nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas do esporte. Dom era apaixonado por corridas, participou diversas vezes, como atleta, da tradicional corrida de rua do Santos Reis e nos últimos anos fazia questão de estar no meio participando da divulgação e registrando a chegada dos atletas participantes. Tinha um carinho especial com o nosso evento e nós sempre o recebemos com atenção e respeito.

Descanse em paz "Dom Guloso", sentiremos sua falta na 13ª edição da Corrida de Santos Reis e de todas outras que estão por vir.

O grupo “Divas na Pista com Eles” também publicou nota nas redes sociais e lamentou o ocorrido.

Nosso amigo e Divo Weldon famoso DOM GULOSO cumpriu sua passagem aqui conosco, tenho certeza que ele viveu intensamente cada dia de sua vida, não ficava parado tinha muita energia fazia questão de está presente em todos os eventos da cidade tanto na área esportiva quanto política, um radialista, locutor, corredor, vendedor enfim multi funções, vai deixar SAUDADES!!!!

Fique em Paz, meu amigo.

O velório acontece na Funerária Santa Casa e o enterro será às 17h.