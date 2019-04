O primeiro turno já se encerrou e agora a 4ª edição da Copa Norte de Minas começa a ganhar contornos finais. A competição começou em março, mas com muita bola pra rolar.

Para o returno serão 21 jogos até maio, com decisão a cada duelo. Quinze equipes começaram, divididas em quatro chaves. Oito delas se classificam para a fase seguinte, duas de cada grupo.

Apenas o Vila Nova de Claro dos Poções não tem mais possibilidades de classificação, com quatro jogos e quatro derrotas. No último jogo perdeu por 8 a 0 para o time que tem roubado a cena – o Autoescola Alternativa de Montes Claros.

Com 100% de aproveitamento e, de quebra, o primeiro a conquistar vaga para a próxima etapa, o time já soma 12 pontos em quatro jogos – quatro vitórias, 16 gols feitos e nenhum sofrido.

Tem ainda o artilheiro da Copa, Christian, somando seis gols. O grupo participa pela primeira vez do torneio. Tem trajetória vitoriosa desde o início, com participações anteriores em municípios vizinhos.

Neste ano, eles foram convidados para representar Montes Claros junto ao Cassimiro na Copa Norte de Minas. Projeto que começou com o meia-esquerda e idealizador Adriano Martinho e contou com a ajuda da atual diretoria e comissão técnica para mantê-lo.

“(A ideia) começou em 2015, quando fui convidado a disputar o campeonato amador de Bocaiuva. Sou daqui de Montes Claros, mas estava trabalhando lá. Era praticamente um regional também. Um dos campeonatos mais organizados e difíceis da região. No primeiro ano, já fomos campeões e, em 2016, bicampeão. Em 2017, vice-campeões. Em 2018, saímos na semifinal porque a maioria dos jogadores estava disputando esse regional”, resumiu.



RECEITA DO SUCESSO

A receita para o bom desempenho é a permanência dos atletas, mantidos há quase quatro anos. “Entrosamento de muitos anos, jogadores com condições de disputar um campeonato profissional. Na minha opinião, um dos melhores treinadores da região, o Edvaldo Bento”, completou.

Fato curioso ocorre no Grupo A – Seleção de Mato Verde, A.A. Jaíba e Janaúba, onde mantém-se equilibrado e teve apenas empates. A rede balançou 66 vezes, destes números, 25 foram marcados no Grupo C, onde o Alternativa lidera.

A chave B segue acirrada, com Independente Pedras de Maria da Cruz (8 pontos), Seleção de Januária (5 pontos), Seleção Montalvânia (4 pontos) e Seleção de Manga (4 pontos).

Na D, Real Master de Brasília de Minas e Créu Umbuzeiro de Lontra disputam a liderança, com 7 pontos cada.

O organizador Zolinha Lima demonstra agradecimento e felicidade com o sucesso do evento e apoio da imprensa em todo o processo de realização. Para ele, há muito tempo não havia uma competição amadora como esta e já projeta novidades.

“Está superando as expectativas. A copa cresceu muito em nível técnico e também em público nos campos das regiões. O pessoal abraçou a competição. Hoje, é uma das mais divulgadas, mais competitiva. Praticamente os melhores atletas da região estão atuando. A tendência é a de que no ano que vem tenhamos recorde de inscritos”. Os duelos só voltam a acontecer em 27 de abril, após o feriado da Semana Santa.

