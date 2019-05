Fim de semana de decisão na 4ª Copa Regional de Futebol do Norte de Minas 2019. Começa amanhã a disputa das semifinais do torneio, que tem representantes de Jaíba, Pedras de Maria da Cruz, Manga e Montes Claros.

Quinze equipes iniciaram a copa, divididas em quatro chaves, disputando o prêmio de R$ 5 mil. Realizado pela Associação de Futebol de Clubes Amadores do Norte de Minas, o evento tem o intuito de valorizar o esporte em diversos cenários.

A primeira semifinal reserva o encontro da Seleção de Manga, com a juventude de Erik e o artilheiro Marcola, com os adversários do Alternativa, que estreia na competição e jogou bem a fase classificatória, com cinco vitórias e um empate, nas seis partidas disputadas. Não sofreu gols, balançando a rede 20 vezes. Seguiu na competição ao empatar por 0 a 0 e vencer por 2 a 1 o Real Master.

Manga, por sua vez, obteve, nos seis jogos, dois resultados positivos, dois empates e duas derrotas. Marcou 13 gols e sofreu 14. Os placares da equipe nas quartas de final foram 1 a 0 e 2 a 0.

O embate de amanhã será às 18h, no Estádio Mário Barbosa, em Manga.

O Independente de Pedras vem forte para o outro duelo. Na primeira fase fez seis jogos, com três triunfos, dois empates e apenas uma derrota. Marcou 17 vezes. O goleiro foi buscar a bola na rede oito vezes. Chegou à semifinal ao bater o Cassimiro por 3 a 2 e 2 a 1.

A Seleção de Jaíba disputou duas partidas a menos que as demais na fase inicial. Foram quatro empates, quatro gols marcados e sofridos. Venceu o Créu de Umbuzeiro por 3 a 0 e 2 a 0 e avançou. O duelo entre as duas equipes será neste domingo, no Estádio Otacílio Soares, em Jaíba, às 16h.

* Estagiário sob supervisão do editor