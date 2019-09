A primeira Copa São João de Futsal de Pirapora chega à reta final neste fim de semana. Algumas equipes entram em quadra para a disputa das semifinais e finais.

A fase inicial da competição ocorreu nos finais de semana passado e reuniu 18 equipes, com atletas nas categoriais sub-10, 12 e 14. Os jogos foram realizados pela manhã. Os times foram divididos em chaveamento, quando foram definidos os finalistas.

O torneio tem o apoio da Prefeitura de Pirapora em parceria com a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura (Sejuc). Quem realiza o recreativo é o por Tião do São João. O intuito é proporcionar inclusão social e cidadania para os jovens do bairro onde o campeonato acontece e também locais próximos.



Confira abaixo a programação dos jogos:

Semifinais no sábado, 07/09

Sub-12

8h – Craque do Bairro x Boleiro (2008)

8h40 – Boleiro (2007) x Emanuel E.C

Sub-14

9h20 – São Geraldo x Taguatinga

10h – Imperial X Sesi

Finais e encerramento no domingo, 08/09

8h – Boleiro (2009) x Taguatinga

8h30 – Final do Sub-12

9h10 – Final do Sub-14