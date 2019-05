Montes Claros recebe, no neste sábado, das 8h30 às 17h30, a fase classificatória da 16ª edição do Esportes Cooperativos de Minas Gerais (Coopsportes).



A etapa de Montes Claros será classificatória para a fase final, a ser disputada na capital mineira, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro.



Além de Montes Claros, Juiz de Fora (1º de junho), Ipatinga (8 de junho), Poços de Caldas (15) e Araxá (3 de agosto) receberão etapas.



O evento contará com 12 modalidades esportivas: futsal (masculino), futebol society (masculino), peteca (masculino e feminino), vôlei de duplas (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino), buraco e truco (dupla livre, mista ou não) e xadrez, dama, sinuca (livre).



Os interessados em acompanhar as competições poderão retirar os ingressos nas cooperativas participantes.



Os jogos acontecerão no Sesc Montes Claros (Avenida Dep. Esteves Rodrigues, 1.124, Centro. Os jogos do Futebol Society serão realizados na Avenida Nice, nº 100, Bairro Ibituruna).