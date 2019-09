As crises financeira, política e institucional são apenas parte do problema do Cruzeiro neste momento. Como na realidade celeste, desgraça pouca é bobagem, o time ainda briga contra o rebaixamento na Série A. E para não voltar ao Z-4, independentemente de qualquer resultado, precisa pelo menos empatar com o Palmeiras, de Mano Menezes, no próximo sábado, às 19h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada.

A grande dúvida que fica no ar é sobre qual time Rogério Ceni vai escalar no confronto. Após a goleada de 4 a 1 para o Grêmio, domingo passado, no Independência, o técnico deixou claro que mudanças acontecerão, pois alguns jogadores que estiveram em campo não devem nem viajar a São Paulo, pois fazem um trabalho de recuperação física.

O clube não revela quais são esses atletas, dúvida que será tirada apenas com a liberação da escalação do time, que inclui a composição do banco de reservas.



LISTA

De toda forma, a situação de Ceni não é tranquila. Jogadores como Edilson, Robinho, Thiago Neves e Fred demonstram problemas físicos evidentes.

Na lateral direita, Orejuela, que esteve servindo a seleção colombiana em amistosos nos Estados Unidos, retorna. Mas e os outros medalhões, serão substituídos por quem?

Fred desencantou na Era Ceni. Vivia um jejum de 16 jogos e marcou três dos cinco gols do time nas cinco partidas sob o comando do novo treinador. Isso praticamente garante a ele presença na equipe, até porque os outros atacantes (Marquinhos Gabriel, David e Pedro Rocha) têm uma dificuldade imensa em balançar a rede.

Do quarteto, além de Edilson, seu amigo Thiago Neves também dificilmente vai a São Paulo. Com limitações físicas notórias, ele com certeza integra a turma da “recuperação”.

O meia Robinho, que vinha sendo escalado como segundo volante por Rogério Ceni, é uma dúvida. Sua condição física é deficiente, principalmente para o que exige a nova função. Fica no ar a dúvida se ele irá a São Paulo ou integrará a turma dos trabalhos especiais.



BASE

Está evidente que Rogério Ceni quer dar intensidade e poder de competição ao time do Cruzeiro. Para isso, voltou seu olhar para a equipe sub-20, que tem quase um time inteiro já treinando no grupo principal. Mais uma dúvida é se ele lançará garotos num dos jogos mais difíceis da competição.

A única certeza no Cruzeiro nos últimos dias é o protesto de torcedores na Toca II. E nesta quarta-feira (11) não foi diferente. Cerca de cem deles estavam na entrada principal do CT, e até garrafas de cachaça foram levadas como “presente” aos jogadores que os manifestantes consideram baladeiros.