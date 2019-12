A sexta-feira foi movimentada para o Atlético. E teve sabores distintos para os torcedores do Galo. Por um lado, a alegria pela aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente para a construção da Arena MRV. Por outro, a frustração por não ter obtido êxito em trazer o técnico Jorge Sampaoli, ex-Santos.

A construção da Arena MRV, do Atlético, no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi autorizada por unanimidade nesta sexta-feira. A Licença de Instalação, passo que faltava para o início das obras, foi aprovada por 13 votos. Com a decisão, o estádio, que ocupará um terreno de 130.000 m², começa a ganhar forma em janeiro de 2020, de acordo com MRV.

“A data de hoje (ontem) ficará na história do Atlético com mais essa conquista. Cerca de R$ 80 milhões vão ser empregados para obras de melhorias na infraestrutura urbana da região. Estamos muito felizes com essa decisão favorável e já vamos iniciar a obra. Mais uma etapa cumprida para tornar real o sonho dos atleticanos”, afirmou Bruno Muzzi, diretor-executivo da Arena MRV.

A estimativa de término das obras é meados de 2022. Serão 30 meses de intervenção na região e previsão de contratação de 700 trabalhadores.

Como contrapartida, a MRV terá que cumprir 83 condicionantes que vão desde melhorias no sistema viário, com ciclovias, rotas de pedestres e alargamento de vias, à arborização no local.



SAMPAOLI

O Atlético segue sem treinador para 2020. Ontem, a assessoria de imprensa do clube divulgou nota informando que não aconteceu um acerto entre as partes, por conta dos valores fora da realidade do Galo.

Já Sampaoli informou, por meio de sua assessoria, que a falta do acerto se deu pelo fato de o projeto não ter agradado ao técnico.