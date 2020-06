A proposta da Federação Mineira de Futebol (FMF) de retomada do Módulo I do Campeonato Mineiro a partir de 26 de julho foi bem recebida pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que vai encaminhá-la ao COES Coronavírus (Centro de Operações de Emergências) para uma palavra final.

Ela prevê a competição encerrada em três semanas, com sede única e confinamento dos 12 clubes participantes. A preferência é por Belo Horizonte. E aí está o problema: neste momento, a capital não receberia em hipótese alguma os jogos, segundo uma fonte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A cidade está vivendo seu pior momento em relação à pandemia pelo novo coronavírus, com números alarmantes de ocupação de UTIs após iniciar um processo de flexibilização em 25 de maio.

Novos leitos foram abertos na capital, mas desde o início da pandemia este é o momento de maior preocupação entre os integrantes do comitê que toma todas as decisões no enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte.

Diante deste quadro, Adriano Aro, presidente da FMF, garante: “O Campeonato Mineiro pode ser decidido no interior. Se a capital não tiver viabilidade, nós vamos mandar em outra cidade. O prefeito (Alexandre Kalil) foi muito claro na conversa que tive com ele. Disse que só faz em Belo Horizonte o que é possível fazer. Vai depender dos números, do estágio da pandemia”.

O governo de Minas não marcou uma data para responder à FMF sobre a proposta apresentada nesta quarta-feira. Mas, segundo Aro, existe a promessa de um posicionamento no tempo mais curto possível, mas é uma análise que depende de muitas avaliações técnicas.

Paralelamente ao estudo dos técnicos do Estado, os contatos com as prefeituras que podem receber as partidas finais do Módulo I já acontecerão. “Vamos estudar pelo menos três cidades que podem receber a reta final do Mineiro e, enquanto aguardamos a resposta da Secretaria de Saúde, fazemos contato com os locais selecionados”.

REUNIÃO

Após a resposta da SES, se ela for positiva, Adriano Aro disse que será feita uma reunião com todos os 12 clubes participantes do Módulo I, quando será definida a reta final da competição, que terá todos os jogos disputados, com semifinais e finais em ida e volta, tanto no Módulo I como no Troféu Inconfidência.