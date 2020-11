Ainda não se sabe como Felipão vai armar o ataque do Cruzeiro para o jogo desta terça-feira (24), às 21h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Mas uma coisa é certa: com atletas de nível de Primeira Divisão ainda precisando se explicar ou necessitando de uma sequência de jogos, o mais inchado setor do elenco celeste tem nos jovens Airton e Welinton as principais apostas de gols da equipe na competição. Pelo menos é o que apontam os últimos duelos.

​Artilheiro do time na Segundona, Airton soma quatro gols, anotados nas cinco partidas mais recentes dos azuis. Hoje, é impensável que Luiz Felipe Scolari deixe seu goleador no banco de reservas. Por sua vez, Welinton vem se tornando uma importante arma no segundo tempo dos embates, colaborando com investidas pelos lados do campo e às vezes assumindo o papel de centroavante, como diante do Guarani, quando marcou o tento de empate em 3 a 3.

Se essa dupla vive uma fase positiva, o mesmo não se pode dizer de outros atletas de frente. São os casos de Sassá (não marcou pelo clube após regressar do Coritiba) e Marcelo Moreno, que, apesar de vice-artilheiro do time na competição, com três gols, é frequentemente questionado por parte da torcida. Mesmo assim, segue prestigiado por Felipão: “Não vamos criar o ‘fantasma’ do centroavante. A equipe toda tem que ajudar nossos atacantes”.

Outros que vieram com ‘pompas’ são William Pottker e Rafael Sóbis, ambos ainda sem tempo suficiente para mostrarem seus valores. O primeiro atuou somente duas vezes, estufou as redes em uma ocasião, foi expulso ante o Guarani e agora volta de suspensão. O outro reestreou pela equipe no empate com o Figueirense, tendo uma atuação apagada.

Será que Felipão vai sacar Moreno e apostar em Pottker, Sóbis e Airton? Ou um deles vai amargar a reserva para a manutenção do centroavante boliviano? Ou será que o treinador está preparando alguma surpresa contra a Chape?

CHAPECOENSE X CRUZEIRO

Motivo: 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 24/11/2020 (terça-feira)

Horário: 21h30

Estádio: Arena Condá

Cidade: Chapecó-SC

Arbitragem: Zandick Gondim Alves Junior, auxiliado por Francisco de Assis da Hora e Reinaldo de Souza Moura, todos potiguares

Transmissão: Premiere

CHAPECOENSE

João Ricardo; Ezequiel, Felipe Santana, Luiz Otávio e Busanello; Willian Oliveira, Alan Santos, Alan Ruschel e Matheus Ribeiro; Paulinho Moccelin e Anselmo Ramon

Técnico: Umberto Louzer

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick; Ramon (Machado), Jadsom Silva e Régis (Rafael Sóbis); Airton, William Pottker e Sóbis (Marcelo Moreno)

Técnico: Felipão