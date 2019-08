A 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado e termina na próxima segunda-feira, tem como característica mais marcante para o futebol mineiro o fato de o Cruzeiro depender do maior rival, Atlético, para conseguir sair da zona de rebaixamento.

Na 18ª posição, com 10 pontos, quatro a menos que o Vasco, que é o 15º e não pode ser ultrapassado, a Raposa só consegue sair do Z-4 se vencer o Avaí, neste domingo, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis, caso o Atlético tenha vencido o Fluminense na partida que eles disputam neste sábado, às 21h, no Estádio Independência.

Além disso, a Chapecoense, que é 17ª, precisa ter pelo menos empatado com o Ceará, também neste sábado, às 17h, no Castelão, em Fortaleza.

O tricolor carioca é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 12 pontos, dois a mais que o Cruzeiro. O problema é que ele tem saldo -4 e a Raposa -11.

Assim, dificilmente o time da Toca supera o Fluminense caso ele empate com o Atlético no Independência.

TERCEIRO LUGAR

Integrante do G-4, pois ocupa a quarta posição, com os mesmos 24 pontos do terceiro Flamengo, o Atlético recebe o Fluminense com chances de tomar a posição do rubro-negro carioca.

E já entrará em campo na noite deste sábado, no Horto, sabendo se isso será possível, pois os flamenguistas jogam antes, às 19h, contra o Grêmio, no Maracanã.

Até um empate neste confronto dá ao Galo a chance de tomar a terceira posição do Urubu com uma vitória sobre o tricolor carioca.

Depois de uma semana cheia de treinamentos, pois a última partida foi a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo, também no Independência, Rodrigo Santana tinha a intenção de escalar o mesmo time do clássico.

Mas isso não será possível, pois o volante Jair, com uma lesão muscular, não foi relacionado. O paraguaio Ramón Martínez será o seu substituto contra o Fluminense.



INTERINO

No Cruzeiro, Ricardo Resende, do sub-20, comandará a equipe, que entra em campo pela primeira vez após a saída de Mano Menezes, que pediu demissão após a derrota de 1 a 0 para o Internacional na última quarta-feira, no Mineirão, na partida de ida pelas semifinais da Copa do Brasil.

Ele não poderá contar com o meia Thiago Neves e o atacante Fred, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebidos no clássico do último domingo, no Independência.

Com a ausência de TN10, a tendência é que Robinho seja centralizado, com a entrada de Marquinhos Gabriel pela direita. Sassá deve ser mantido no comando do ataque.

Na defesa, a única dúvida é na lateral esquerda, pois Dodô foi titular contra o Internacional, mas Egídio pode voltar ao time.