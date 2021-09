Temporada aberta para o vôlei mineiro. O campeonato estadual já vai começar e o Montes Claros América Vôlei estreia diante de um grande desafio: o Sada Cruzeiro. A partida será em 16 de setembro, às 19h, no Caldeirão.

O torneio será disputado em formato de circuito, de 16 de setembro a 8 de outubro, em Montes Claros, Uberlândia, Contagem e Belo Horizonte, com sete times no páreo.

O intuito é evitar que as equipes se desloquem durante a pandemia da Covid-19.

No Grupo A, além do Coelho, estão o Sada Cruzeiro e o Praia Uberlândia Vôlei. Na outra chave estão Fiat/Gerdau/Minas, Academia do Vôlei-UDI, Brasília Vôlei e Olympico/Apan/Eleva.

Os quatro melhores avançam às semifinais, que estão previstas para acontecer no dia 7 de outubro. Já a decisão será no dia 8, em local, cidade e horário a serem definidos.

O técnico Henrique Furtado espera um torneio competitivo e garante que o elenco americano tem se preparado forte para dar alegria aos torcedores.

“Um campeonato que vai ser uma prévia da Superliga, com seis equipes participantes e extremamente difícil. A nossa equipe está se preparando muito bem, os jogadores estão se dedicando muito nos treinamentos para que a gente possa ter sucesso nessa grande competição”, afirma o técnico.

Henrique destaca que Minas Gerais é um Estado que respira vôlei. “A população ama vôlei e a gente quer muito fazer um bonito papel pelos nossos torcedores, pelos nossos jogadores, pela dedicação que nós estamos colocando no nosso dia a dia. Esperamos grandes confrontos e grandes jogos”, enfatiza.

Antes do início do Mineiro, o MOC América fará dois amistosos contra o time celeste, fora de casa, no Ginásio do Riacho, nos dias 9 e 10 de setembro, ambos às 17h. A partida não terá presença do público e seguirá os protocolos de segurança.



TREINOS

O Coelho iniciou a quinta semana de preparação para os desafios da temporada 2021/22, visando o Estadual e a Superliga. Desde então, os atletas têm passado por baterias de exames médicos e treinamentos intensos em busca dos melhores resultados.

Confira a tabela de jogos do Montes Claros América Vôlei na primeira fase do Campeonato Mineiro 2021:

16/9 – Montes Claros América Vôlei x Sada Cruzeiro, às 19h, no Ginásio Tancredo Neves

18/9 – Montes Claros América Vôlei x Praia Uberlândia Vôlei, às 17h, no Ginásio Tancredo Neves

29/9 – Montes Claros Vôlei x Academia do Vôlei-UDI, às 17h, no Ginásio do Riacho (Contagem)

30/9 – Brasília Vôlei X Montes Claros América, às 17h, no Ginásio do Riacho (Contagem)

1º/10 – Montes Claros América Vôlei x Olympico/Apan/Eleva, às 15h, na Arena Minas (Belo Horizonte)

2/10 – Fiat/Gerdau/Minas x Montes Claros América Vôlei, às 19h, na Arena Minas (Belo Horizonte)