Quando a bola rolar no domingo, às 16h, no Mineirão, na primeira partida decisiva do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético, Mano Menezes estará encarando o sexto treinador diferente no comando atleticano em um clássico desde que iniciou a sua segunda passagem pela Toca II, em 31 de julho de 2016. O Galo será comandado interinamente por Rodrigo Santana.

Treinador mais longevo das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes disputou o primeiro clássico contra o Atlético, após o retorno ao Cruzeiro, em 18 de setembro de 2016, com o rival sendo comandado por Marcelo Oliveira.

Em 2017, teve Roger Machado pela frente em cinco oportunidades, e Oswaldo de Oliveira em outra. Só não duelou com Rogério Micale, que treinou o Galo entre os dois.

No ano passado, foram cinco clássicos em que teve Thiago Larghi no banco de reservas contrário. Este ano, na fase classificatória do Campeonato Mineiro, fez a única partida contra Levir Culpi.



HISTÓRICO

A continuidade do trabalho de Mano Menezes tem rendido frutos ao Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil com o treinador e apontado como um dos melhores times do país na atual temporada.

Mas o clássico é um capítulo tão especial, que no retrospecto geral, nesta segunda passagem do treinador pela Toca da Raposa II, o Cruzeiro mais perdeu que ganhou do Atlético.

Foram 13 clássicos, com quatro vitórias cruzeirenses, sendo três delas no Campeonato Mineiro e outra na Primeira Liga, quatro empates e cinco vitórias atleticanas, sendo duas no Estadual e três no Brasileirão, competição em que Mano Menezes nunca venceu um clássico. E nesta conta pode ser considerada inclusive sua primeira passagem pela Raposa.

Os números mostram que apesar do momento diferente dos dois times na temporada, quando Atlético e Cruzeiro entram em campo, o favoritismo fica de fora.