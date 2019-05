Projeto do Futsal do Carlão saiu das quadras para brilhar em campo. Não foi fácil, mas o título veio. Em jogo apertado, a vitória por 2 a 1 sobre o Gol de Ouro cravou mais um feito das meninas em apenas quatro anos de projeto. Destaque para as meninas da categoria de base.

A atleta Daiany Spínola, que no futebol vestiu a camisa e também jogou, parabenizou o grupo pela conquista e espera que o espaço dado às mulheres nesta competição sejam abertos em outras competições.

“Foi uma surpresa a edição feminina. Foi bom para mostrar o nosso projeto com as categorias de base. Trazer as meninas da região também para jogar. A força delas foi fundamental. Deu para perceber que nosso os times, titular e reserva, eram bons”.

O sub-16 do FC Unimontes venceu o Projeto Cidadão do Amanhã por 2 a 0 na finalíssima e ficou com o título.

