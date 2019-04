O cabo da Polícia Militar de Minas Gerais Júnior Maia fez bonito em São Luís do Maranhão e faturou o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Duathlon – esporte que atrela corrida e ciclismo.



Com 37 anos, o atleta montes-clarense mostrou vigor físico e disposição para vencer os adversários. Júnior teve que passar por 5 km de corrida inicial. Depois, fez a transição com a bicicleta, pedalando por 20 km e, novamente, a transição para correr mais 2,5km.



A prova foi concluída em 59 minutos. Maia apontou que a vitória é fruto de muita luta e batalha. “Tive um problema de saúde e tive que lutar contra a obesidade, depressão, falta de recurso. Com essa vitória, a gente fica apto no ranking para participar de vaga para o mundial”, diz.

*Estagiário sob supervisão do editor