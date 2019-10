Há cerca de um mês o América Vôlei não contava com o calor do torcedor vindo das arquibancadas do Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. O reencontro foi na noite da última terça-feira (29) e com vitória diante do Uberlândia/Gabarito/Start Química.

Classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro, o Coelho venceu o adversário por 3 sets a 1 – parciais de 26 a 24, 25 a 21, 21 a 25 e 25 a 9. Terminou a primeira etapa do torneio em terceiro lugar, com 20 pontos em dez partidas disputadas.

A vaga entre os quatro melhores na volta do projeto ao município norte-mineiro foi garantida diante do Lavras Vôlei, em partida disputada no dia 25 de outubro.



O JOGO

Equilíbrio foi a palavra-chave do primeiro set. O Uberlândia teve chances reais de fechar a parcial, mas sem êxito nas ações. Brilhou, então, a estrela do levantador Rhendrick Resley, que com uma sequência de saques fechou o set inicial em 26 a 24.

No segundo tempo, sem muita pressão dos visitantes, o alviverde fechou em 25 a 21 com ace do central Pedrão. No terceiro set, o Coelho sofreu com a mudança de postura do rival e, devidos aos erros durante a parcial, perdeu por 25 a 21. Apresentando as melhores cartas, o Coelho foi pra cima do adversário no quarto set, com bloqueios e saques eficientes. Com um grande volume de jogo, o time finalizou em 25 a 9. Agora, o foco muda na briga por vaga na decisão.



PRIMEIRA FASE

A fase classificatória foi movimentada, com mais de 30 jogos disputados. O primeiro lugar ficou com o Fiat/Minas, que conquistou 24 pontos ao longo do campeonato.

O adversário da semifinal será o Anápolis-GO, equipe convidada que terminou em quarto, com 17 pontos, e desbancou equipes como Lavras e até o próprio Uberlândia.

A outra chave da decisão coloca frente a frente Sada Cruzeiro – que terminou na vice-liderança, com 23 pontos – e América Vôlei – concluiu a primeira fase com 20 pontos. A equipe celeste busca o decacampeonato.

Os jogos acontecerão nesta sexta-feira no Ginásio Divino Braga, no bairro do Horto, em Betim. Minas e Anapólis Vôlei jogam às 18h30. Mais tarde, às 20h30, entram em quadra Cruzeiro e América. A final será no sábado, às 19h30. Antes, acontece a decisão do terceiro lugar.

SAIBA MAIS

Retrospecto do América

30/8 – Uberlândia 0 x 3 América (23x25/21x25/22x25)

31/8 – Anápolis Vôlei-GO 0 x 3 América (23x25/21x25/22x25)

14/9 – Sada Cruzeiro 1 x 3 América (25x18/22x25/25x17/25x21)

19/9 – América 3 x 1 Anápolis-GO (25x23/19x25/25x19/25x22)

21/9 – América 1 x 3 Fiat/Minas (23x25/25x20/25x27/15x25)

26/9 – Lavras 2 x 3 América (26x24/21x25/24x26/25x17/13x15)

27/9 – Fiat/Minas 3 x 0 América (23x25/17x25/20x25)

25/10 – América 3 x 1 Lavras (23x25/33x31/25x23/25x21)

26/10 – Sada Cruzeiro 3 x 0 América (18x25/16x25/22x25)

29/10 – América 3 x 1 Uberlândia (26x24/25x21/21x25/25x9)