A 4ª edição da Copa Norte de Minas de futebol já tem data marcada para começar. Neste sábado algumas cidades da região sediarão as primeiras partidas do torneio. São 15 equipes divididas em quatro chaves e R$ 5 mil em jogo.

A competição é promovida pela Associação de Futebol de Clubes Amadores do Norte de Minas, que busca valorizar o esporte em cenários diferentes. Por não realizarem a inscrição, algumas equipes ficaram de fora neste ano, de acordo com a organização.

As equipes estão na reta final da preparação para a estreia, que acontece na tarde de sábado. No grupo A, o duelo entre Mato Verde e Jaíba acontece no Estádio José Otacílio Soares, às 17h. No grupo B, Januária e Montalvânia se enfrentam, às 18h, em confronto inédito. Independente e Manga fecham os embates.

Já na chave C, Vila Nova e Cassimiro se encontram no José Maria Melo, às 16h30. Real Ponto Chique e Autoescola Alternativa duelam no estádio Benício Gonçalves. Cantareira e Construmendes jogam pela chave D. Real Master e Créu Umbuzeiro fazem jogo isolado, às 10h.



EM TODAS

Apenas Créu e Cassimiro participaram de todas as edições. Na última, em dois jogos, Jaíba sagrou-se campeão em cima do Independente – vitória por 2 a 1 e 2 a 0. De quebra teve o melhor goleiro da competição. Já o time de Pedras de Maria da Cruz bateu na trave por duas vezes, sendo vice em 2017 e 2018.

A copa tem um longo calendário pela frente, com previsão de término em junho, de acordo com o organizador Zolinha Lima. Ele não confirmou, no entanto, a presença da musa da Copa, requerida anteriormente como novidade.



PREMIAÇÃO

Além de faturar o prêmio de R$ 5 mil para o campeão e R$ 2.500 para o vice, os vencedores ganharão troféus e medalhas. Troféus também para o goleiro menos vazado, revelação, craque da galera, artilheiro, melhor treinador e medalhas para a seleção da copa.

* Estagiário sob supervisão do editor

SAIBA MAIS

Confira abaixo o chaveamento

- Grupo A

Associação Atlética Jaíba

Seleção de Mato Verde

Janaúba Esporte Clube



- Grupo B

Independente Pedras de Maria da Cruz

Seleção de Montalvânia

Seleção de Manga

Seleção de Januária



- Grupo C

Cassimiro de Abreu

Vila Nova de Claro dos Poções

Autoescola Alternativa

Real Ponto Chique



- Grupo D

Créu Umbuzeiro de Lontra

Construmendes Esporte de Lontra

Real Master de Brasília de Minas

Cantareira de São João da Ponte