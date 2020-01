“Uma equipe mais jovem e com muito talento”. Essas foram algumas palavras do técnico Rafael Dudamel em sua apresentação no Atlético, na semana passada. A mudança de perfil é facilmente verificada quando se faz uma comparação entre os jogadores que chegaram para esta temporada e os atletas que deixaram o clube.

A média de idade do elenco, que era de 27 anos em 2019, foi reduzida para 24 em 2020. Essa diminuição reflete o ideal da diretoria em contratar jogadores mais jovens e que possuam potencial de venda no futuro.

“Nossos atletas têm seu valor esportivo, mas alguns têm valor de mercado. Todos são importantes. Quem veste a camisa do Atlético é importante. Mas é isso (potencial de venda) que sustentará o clube. Essa modificação de perfil do grupo é algo fundamental para nossa gestão. Queremos fazer a base produzir para que possamos vender, nos sustentar e, depois, continuar investindo no futebol”, explicou o diretor de futebol, Rui Costa.

O colombiano Dylan Borrero, de 18 anos, simboliza essa mudança de perfil nas contratações. Vindo do Santa Fé, equipe de ponta de seu país, o “Diamante Alvinegro”, como começa a ser chamado, foi apresentado ontem. “Sou rápido e tenho muita técnica. Posso jogar também atrás dos atacantes para ajudá-los”, comentou o meia.

Chegaram também para o clube nesta temporada o lateral-direito Mailton (21 anos), o volante Allan (22) e o meia Hyoran (26). Além disso, retornaram de empréstimo o zagueiro Gabriel (24) e o atacante Edinho (25).

Em contrapartida, o Atlético já oficializou as saídas de Wilson (35 anos), Leonardo Silva (40), Elias (34), Vinicius (28), Luan (29) e Chará (28). Todos mais velhos que Hyoran, o mais “experiente” entre os contratados. Alerrandro (19) e Hulk (20) são exceções entre os atletas que deixaram o clube se levarmos em consideração a questão da idade.



RICARDO OLIVEIRA

Com a aposentadoria de Leo Silva, o atacante Ricardo Oliveira, de 39 anos, passa a ser o mais veterano do elenco. Depois de um 2019 ruim, o Pastor tem a missão de conquistar o técnico Dudamel para conseguir uma vaga entre os titulares do Galo.