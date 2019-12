Montes Claros teve seu nome elevado em Minas, no Brasil e no mundo. Atletas de diversas modalidades passaram a temporada se destacando em competições que lhes renderam o posto mais alto. Por aqui, não faltou quem brilhasse. A lista é grande. Com a chegada do ano novo, cada um deles tem apostadas as fichas para 2020.

SERGIPANO

Começamos pela expectativa do André Muniz “Sergipano”. Em agosto, o mais novo contratado do UFC foi bem na estreia e venceu o combate contra o também brasileiro Antônio Arroyo. “Fazer três lutas pelo UFC, vencê-las e com isso chegar a quatro vitórias dentro da organização e ao ranking mundial da minha categoria. Continuar competindo no jiu-jítsu, buscando sempre os primeiros lugares. Em fevereiro, vou participar do Sul-Brasileiro de jiu-jítsu (de kimono e sem kimono – NoGi). O resto do meu calendário vai depender da minha disponibilidade por conta do MMA, que é meu principal foco”, são os projetos do lutador.

ERIKA PORFÍRIO

A paratleta Erika Porfírio trilha caminhos de vitória. Ela revela que em 2019 todas as suas expectativas foram superadas. Em nove competições, medalhas em todas: ouro, prata e bronze. O passo agora é encarar novos desafios. “Tenho duas competições no mês de janeiro, em Guarapari (ES) e Fortaleza. Em abril, o World em Abu Dhabi, que é o sonho de todo atleta lutar. Comigo não está sendo diferente. Quero muito lutar todos os campeonatos, mas o principal é em Abu Dhabi. Espero que empresas nos patrocinem e nos ajudem a realizar esse sonho, porque ainda vendo rifas para poder competir”, contou.

DAIANY SPÍNOLA

Daiany é idealizadora, treinadora e jogadora do projeto Carlão de Futsal. De acordo com ela, a modalidade para as meninas do amador mineiro foi pouco movimentada. Foram poucos campeonatos para a categoria adulto. Ela descreve que a melhor e maior conquista foi nas categorias de base, com a etapa estadual dos Jemg. Elas terminaram em terceiro lugar, consagrando a equipe sub-17 como a terceira melhor do Estado. “Para 2020, com a ascensão do futebol feminino, nós esperamos que aumente o número de competições de futsal. Nós fomos campeãs da primeira copa feminina do José Maria Melo de Futebol. No futsal, foi um ano bem fraco de competições. (Espero) que os patrocinadores continuem abraçando o projeto social”, ponderou a treinadora.

LUCAS FELLIPE

Para o lutador de Jiu-Jítsu Lucas Fellipe, 2019 foi de altos e baixos e, segundo ele, rendeu experiências e coisas boas que não esperava. Fellipe permanece nos Estados Unidos. Ele retorna na semana que vem e diz que está pronto para se arriscar e correr atrás dos sonhos. “Foi um ano produtivo, lutei bons campeonatos e tive bons resultados. Através de rifas, feijoadas e com ajuda dos meus familiares e amigos consegui viajar para outro país. Tive a oportunidade de lutar um campeonato internacional pela primeira vez. Me senti muito realizado pelo sacrifício feito. Minhas expectativas para 2020 são as melhores possíveis, espero conseguir apoio, patrocinadores e almejar os principais títulos desse novo ano, principalmente o de campeão mundial”, ressaltou.

RONY SANTOS

Ganhador do Troféu Bola cheia em 2019, Rony Santos focou na parte do Jiu-Jítsu e sagrou-se tricampeão mundial da modalidade na categoria e bicampeão no Absoluto. Por problemas familiares, parou por alguns meses e retornou na segunda quinzena de novembro. Ainda nos primeiros dias deste mês, foi graduado faixa marrom. “O objetivo para 2020, inicialmente, é participar do campeonato mundial, que também vai ser realizado em São Paulo, agora, no final de janeiro. A preparação para esse campeonato já começou. Pretendo participar do Brasileiro, do mundial e de outros campeonatos regionais. É um ano promissor, de grandes desafios, uma vez que competirei em uma faixa diferente, com novos atletas. Estamos confiantes em que será um ano muito produtivo e com grandes vitórias”.

FARLLEY MILIONI

O paratleta Farlley descreve a temporada de 2019 como morna. Devido à faculdade, ele disputou apenas um campeonato, em setembro, quando se tornou vice-campeão da Classe C. O ano seguinte será de retorno. “Pretendo voltar firme aos treinos, pegar a faixa preta e disputar mais campeonatos, entre eles, algum internacional. Preciso ver meu cronograma do ano que vem. Além do Grand Slam do Rio de Janeiro, de que já participo há cinco anos consecutivos”.