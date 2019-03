A poucos dias da 1ª Corrida Rústica Outono Paixão, os organizadores do Ateneu finalizam os últimos ajustes. A prova estreia em Montes Claros neste domingo, 31, com largada do Estádio João Rebello, campo do Broca.

As inscrições terminaram no último dia 24 e a expectativa é a de reunir centenas de corredores. Antes da prova começar, haverá aquecimento, que está previsto para as 7h. Às 8h, acontece a largada da corrida principal – de 5km e 10km – e da caminhada de 3km.

De acordo com o regulamento, não é necessário correr durante todo o percurso, que segue por vias principais da cidade. Os atletas podem intercalar com a caminhada. O encerramento está previsto para as 11h.

Os atletas terão à disposição uma área vip, com fisioterapia esportiva, massagem, serviço de sobrancelha e atendimento para familiares. Além de DJ, pagode e bar temático.

Os participantes serão premiados, conforme a faixa etária de 18 a 65 anos. Na classificação geral, os cinco primeiros ganharão medalha. Do primeiro ao quinto, receberão por categoria – masculino e feminino. Todos aqueles que concluírem a prova receberão medalha.



ENTREGA DE KITS

Quanto aos kits, eles serão entregues no Montes Claros Shopping, no dia 29, das 10h às 20h, e dia 30, das 10h às 18h.

O evento conta com o apoio da Polícia Militar. O estádio fica na rua Ângelo de Quadros, 511, bairro São José.

Segundo o organizador Cláudio Tourinho, são esperados cerca de 500 participantes nesta primeira realização.

A ideia é possibilitar aos atletas profissionais e também amadores da região mais uma opção de corrida, com trajeto diferenciado.

*Estagiário sob supervisão do editor