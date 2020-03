Atlético e Cruzeiro duelam neste sábado (7), a partir das 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, em um cenário de “fogo cruzado”, criado por personalidades dos dois clubes, que brigam por um lugar no G-4 da competição.



Do lado alvinegro, comentários de que a casa da Raposa caiu, com a queda para a Série B. Do lado celeste, o contra-ataque também veio por meio de alfinetadas, de que é a casa do Galo que está desorganizada, em função das recentes eliminações.



Na maior casa do futebol do Estado, onde se esperam mais de 50 mil espectadores, o clássico pode fazer valer a tradição, de ser um divisor de águas. E aí, qual casa vai ruir?



POLÊMICA

Há cerca de uma semana, após o Atlético ser eliminado para Unión Santa Fé, na Sul-Americana, e Afogados, na Copa do Brasil, o presidente Sérgio Sette Câmara disse que o clube não iria “cruzeirar”.



“Nós não vamos fazer nenhum tipo de loucura, nenhum tipo de contratação que esteja acima das condições do clube. Não vamos deixar acontecer no Atlético o que aconteceu do lado de lá”, declarou Sette Câmara, referindo-se ao rebaixamento da Raposa.



RESPOSTA AZUL

O técnico celeste, Adilson Batista, não gostou nada dos comentários do mandatário alvinegro e, após a classificação de sua equipe para a terceira fase da Copa do Brasil – ao superar o Boa nos pênaltis –, na última quarta-feira, também destinou críticas ásperas ao Atlético.



“Não acho que (o Cruzeiro) está desorganizado. E lá (Atlético) está tão organizado que mandaram o treinador embora, com dois pontos atrás de nós. Vamos nos preparar para ganhar do adversário”, afirmou o comandante cruzeirense, fazendo referência à demissão de Rafael Dudamel e à contratação de Jorge Sampaoli.



‘B’ OU NÃO ‘B’?

No meio disso, outra polêmica. Na terça, a Polícia Militar (PM) proibiu os torcedores de entrarem com objetos em alusão à queda do Cruzeiro à Segunda Divisão. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), porém, entrou com uma ação, permitindo que tais itens possam ser utilizados.



Criando ideias para provocar os cruzeirenses, visitantes no duelo desta primeira fase do Estadual, um grupo de atleticanos se uniu e comprou balões personalizados com a letra “B”. O Hoje em Dia apurou que a expectativa é de que cerca de 35 mil sejam distribuídos no dia do confronto.



TIMES

A par do clima quente nos bastidores, os dois times se preparavam para o duelo deste sábado. No Galo, a novidade pode ser a estreia de Diego Tardelli nesta terceira passagem do atleta pelo alvinegro. Ainda não se sabe se ele começará jogando ou ficará como opção no banco de reservas. Sob os olhares de Jorge Sampaoli, o alvinegro será comandado pelo interino James Freitas.



No Cruzeiro, a baixa da vez será o volante Machado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, a equipe aposta suas fichas na dupla Thiago e Marcelo Moreno.



O time celeste ocupa o quarto lugar do Campeonato Mineiro, com 14 pontos, dois a mais que o Atlético, o quinto.

(Com Henrique André e Luciano Dias)