O Montes Claros venceu a terceira partida seguida no Campeonato Mineiro de Vôlei e segue na liderança isolada da competição. O Coelho derrotou o Sada Cruzeiro no último sábado, em casa, diante de um público de 2.443 pessoas.

Os torcedores chegavam ao ginásio Tancredo Neves aos poucos. Tímidos, se dividiam entre as cadeiras da arquibancada. Alguns deles trajavam as cores tradicionais azul e branco do adversário. O objetivo era acompanhar os dois clubes com vasta história no futebol e agora com destaque nas quadras.

As duas equipes venceram na estreia. O atual campeão mineiro foi o último a jogar e derrotou o Lavras Vôlei por 3 a 0. Os anfitriões venceram os dois desafios fora de casa, em Anápolis.



PRIMEIRO SET

O primeiro ponto do jogo foi marcado pelo América, que começou em cima. Chegou a abrir 7 a 3. O Sada Cruzeiro foi comandado pelo auxiliar Beto Martelete – Marcelo Mendez estava com a seleção Argentina no Sul-Americano. O time celeste é diferente da temporada passada e ainda em fase de construção, com jogadores na seleção e também lesionados. O domínio do set inicial foi americano, fechando em 25 a 18, com ponto marcado pelo central Pedrão.

SEGUNDO SET

O segundo set começou equilibrado. A entrada do ponteiro Facundo Conte – campeão da última Superliga com o Taubaté – deu gás ao adversário, que chegou a abrir vantagem. O Coelho, por sua vez, buscou o jogo e se impôs, igualando o placar. Em alguns momentos, a equipe celeste pecava no saque. A vantagem da Raposa seguiu, mas com mínima diferença. Em erro de saque do América, foi encerrado o set em 25 a 22 – o primeiro perdido pelos donos da casa no campeonato.

TERCEIRO SET

O Coelho começou o terceiro tempo a todo vapor, dominando a passada de bola e à frente do placar. Já o Cruzeiro errava na recepção. A diferença no marcador chegou a ficar em quatro pontos. Alguns erros de saques lá e cá, mas a vantagem ainda era dos anfitriões.

Ao abrir 22 a 16, o central Pedrão chamou a torcida e teve resposta imediata. O torcedor soltou o grito preso na garganta depois de quase um ano. Com folga no placar, o América fechou em 25 a 17.

QUARTO SET

Mais equilíbrio marcou o início do quarto set, que foi disputado ponto a ponto. A equipe americana saiu atrás, mas com giro de bola e força no ataque conseguiu virar. Desde então, só manteve o ritmo e contou mais uma vez com o apoio do público.

Ao fim do set, quando ainda estava em 24 a 20, a torcida mais uma vez deu show e pedia ace. Não veio o ace, mas a vitória. O set acabou em 25 a 21, 3 a 1 no placar geral.

O advogado Igor Nobre é um dos mais de 2 mil torcedores que acompanharam o duelo. “Foi um jogo muito bom de ver. De trazer a família. Assistir ao jogo com meu filho. Foi muito interessante. É a primeira vez que viemos aqui. Gostamos bastante”, afirmou.

O estudante Ítalo Oliveira, de 12 anos, gostou do que viu. “As duas equipes eram muito fortes. América muito bom junto com o Cruzeiro. É muito bom de assistir com a família. E um ginásio muito bom para vir”, comentou.

Com a vitória, o América manteve a invencibilidade e os 100% de aproveitamento. O próximo jogo é nesta quinta, contra o Anápolis, às 20h, novamente no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.

*Estagiário sob supervisão do editor