Depois de confirmado em Montes Claros, o América Vôlei já começa a preparar o pacote de reforços. O primeiro nome do time foi apresentado na tarde de ontem. Henrique Furtado vem para comandar a equipe na próxima temporada e quer disputar cada jogo com final.

A última equipe do treinador foi o Lavras, na disputa da Superliga B. O América poderá fechar com o Cruzeiro os empréstimos de atletas da equipe sub-23. Henrique revela admiração pela cidade. Ressaltou a importância do envolvimento com o torcedor e encara a oportunidade como um grande desafio na carreira.

“É um prazer estar aqui e representar a cidade e esta camisa da melhor forma possível. Estou muito contente de ter essa confiança do Andrey e de todos os torcedores. A cada dia será um grande desafio. Vamos nos dedicar muito para fazer um grande trabalho”, afirmou.

Sobre o projeto, o gestor Andrey Sousa espera aceitação da população, mesmo com perda de identidade do nome usado nos anos anteriores. O hiato de um ano de time foi para dar gás novo.

“A vida se aprende todos os dias. Deixou de ser um projeto efêmero para mudar de patamar. O momento foi o melhor impossível. Eu percebi algumas situações e até corrigi. Estive mais tranquilo e maduro para tocar o projeto”, ressaltou.

Andrey revela que já houve conversa com o município em relação ao ginásio Poliesportivo, onde o time mandará nas partidas. Outros nomes serão apresentados ao longo desta semana.

O gestor pretende adotar um grupo de 16 jogadores para a temporada, com início dos trabalhos a partir da segunda quinzena de julho.



HISTÓRICO

Henrique Furtado foi auxiliar de Marcelo Mendez, que comanda o Sada Cruzeiro e treinou o time que disputou a Superliga B nos últimos três anos.

Treinou neste ano o Lavras, com time composto por atletas do sub-23 e juvenis do Cruzeiro.

O time fez boa campanha, conseguiu vaga para as semifinais da competição, perdendo a classificação para o Botafogo, que faturou o torneio. O novo comandante do América já treinou também o Juiz de Fora Vôlei.

(*) Estagiário sob responsabilidade do editor