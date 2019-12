Em mais um jogo decidido nos detalhes, o América Vôlei foi superado dentro de casa por 3 sets a 2. O adversário do fim de semana foi o Itapetininga, em partida válida pela oitava rodada da Superliga. As parciais foram 25 a 23, 23 a 25, 25 a 23, 25 a 28 e 13 a 15.

O objetivo do Coelho era vencer e ganhar posições na tabela, mas o resultado frustrou as expectativas. Os anfitriões não resistiram à pressão e mais uma vez perdeu no quinto e decisivo set.

O primeiro começou para cima, do jeito que o torcedor gosta. Com boa passada, o América fechou em 25 a 23.

No set seguinte, o quadro se inverteu. O Itapetininga aproveitou os erros dos americanos para largar na frente e deixar tudo igual no Ginásio Tancredo Neves, com a parcial de 23 a 25.

Sem vencer há três rodadas, o time do técnico Henrique Furtado precisava da vitória. Para fugir da parte de baixo da classificação, a equipe tentou e, em mais um 25 a 23, conquistou o terceiro set.

No entanto, os paulistas também rondam as últimas colocações e foram atrás do resultado. Eles tentaram igualar o duelo, apostando no poder de ataque.

A iniciativa deu certo, pois a equipe fechou o quarto set em 25 a 28, e levou a partida para o tie-break.



DECISIVO

Quem levou a melhor foram os visitantes. Começaram perdendo, viraram e liquidaram em um lance da entrada de rede. Placar do tie break ficou em 13 a 15 e o Itapetininga saiu com a vitória por 3 sets a 2.

A partida teve 60 pontos de ataque do América contra 57 do Itapetininga, cinco aces a favor contra nove do adversário, nove bloqueios favoráveis ao time americano contra 13 e 30 erros de oposto contra 32 dos paulistas. Com a derrota, o América permanece na penúltima colocação.

PRÓXIMO JOGO

Agora, o time interrompe a sequência de jogos em Montes Claros e viaja para Maringá, onde enfrentará o Denk Academy Maringá Vôlei. O duelo será nesta quarta-feira (18), às 19h30, e terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.

CLASSIFICAÇÃO

1 EMS Taubaté 24 2 Sesi-SP 20 3 Sada Cruzeiro 18 4 Sesc-RJ 16 5 Vôlei Renata 13 6 Apan Blumenau 10 7 Pacaembu/Ribeirão 9 8 Maringá Vôlei 8 9 Fiat/Minas 7 10 Vôlei Itapetininga 7 11 América Vôlei 6 12 Ponta Grossa Vôlei 3