O América Vôlei, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e respeitando o isolamento social que é necessário para evitar o contágio do coronavírus (COVID-19), decidiu por realizar cursos de capacitação por meio de transmissões ao vivo na página no Instagram @americavoleioficial e de graça.



As “lives” começaram a serem transmitidas ontem. Hoje será de 18h às 20h e na sexta-feira, de 19h às 20h. “Enquanto estamos com a suspensão temporária da Superliga Banco do Brasil de Vôlei Masculino, decidimos por realizar cursos online com os nossos profissionais que têm muita experiência dentro e fora de quadra”, destaca Andrey Souza, gestor do América Vôlei.



Nesta quinta-feira (16/04), o estatístico, Norberto Gorayeb Prates, falará sobre “análise de desempenho aplicada ao voleibol”. Em seguida, o assistente técnico, João Filipe de Paula ministrará o tema “estudo e utilização dos dados estatísticos na estratégia de jogo”, de 19h às 20h. E encerrando a semana de cursos, o técnico, Henrique Pereira Furtado falará aos internautas com a live “Sistemas de Jogo”. A Transmissão será sexta-feira de 18h às 19h. “Acho uma ótima oportunidade para muita gente poder acompanhar o que é feito em uma equipe de alto rendimento.



O curso vai ter um formato interativo, onde os profissionais vão contar aspectos de seu trabalho em diferentes áreas de atuação e dando a liberdade para a interação com o público presente. Creio que é uma ótima oportunidade para aprofundar os conhecimentos na realidade de uma equipe pelos amantes do voleibol. Ficaremos felizes com a participação de cada pessoa que estiver presente em nossas lives”, finalizou Henrique Furtado.

O projeto Montes Claros Vôlei – Ano III é viabilizado pela Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SUBESP) através do programa Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, que é um programa de fomento ao esporte em Minas Gerais.



Por meio deste mecanismo é possível que o apoio financeiro, feito por empresas, a projetos esportivos aprovados pela SEESP, seja deduzido do saldo devedor mensal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, também conhecida como “ICMS Corrente”, alocando o recurso em forma de esportes para a população.