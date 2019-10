Depois do oposto argentino German Johansen, o América Vôlei divulgou o nome do central Lucas de Oliveira no fim da tarde de ontem para a sequência do campeonato. O jovem atleta é natural de Três Corações e tem 22 anos, com 2,4 metros de altura.

A última equipe de Lucas foi EMS/Taubaté/FUNVIC, na disputa do Campeonato Paulista. Foi destaque na temporada passada na Superliga B, quando atuava pelo Juiz de Fora Vôlei. Santo André e AVP Palmas foram outras equipes que o central teve passagens.

Ele será apresentado ainda na próxima semana. Depois, passa a fazer parte do grupo comandado pelo técnico Henrique Furtado. “Venho acompanhando o excelente trabalho que o América Vôlei tem feito no Campeonato Mineiro. Espero chegar para somar, no objetivo de fazermos uma temporada memorável para o torcedor do Coelho”, destacou.