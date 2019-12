Nem deu tempo de comemorar muito a primeira vitória na Superliga, conquistada no último sábado, em casa, e o América Vôlei já mira o próximo oponente – o Pacaembu/Ribeirão Preto, nesta quarta-feira.

A vitória do fim de semana, no Ginásio Tancredo Neves, por 3 sets a 0 – parciais de 27 a 25, 25 a 19 e 25 a 19 – em cima do Ponta Grossa Vôlei deu gás novo aos americanos, que conseguiram os primeiros pontos na Super Liga.

Com o resultado, a equipe mineira subiu para a 10ª colocação, deixando para trás os ponta-grossenses e o próximo adversário.

O ânimo está renovado para enfrentar o Pacaembu/Ribeirão Preto, nesta quarta-feira, às 19h30, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto.

No duelo direto com os paranaenses, o ginásio não apresentou um público grande, bem diferente do que se via nas temporadas passadas. Dentro de quadra, o Coelho impôs ritmo e foi eficiente no ataque e na defesa.

O primeiro set foi equilibrado e os anfitriões sofreram para bater os visitantes, que vinham de um jogo bem disputado contra o Sesi-SP. No entanto, de tanto insistir, a vitória veio para o América por 27 a 25.

O set seguinte teve domínio dos mineiros, que chegaram a abrir larga vantagem e, sem sustos, fechou o marcador em 25 a 19.

DOMÍNIO

O terceiro e último foi marcado por tentativas do adversário de reverter o prejuízo. Com substituições, o Ponta tentou mudar o destino do jogo.

Contudo, o Coelho manteve em alta o entrosamento, ditou as jogadas e aproveitou os erros do rival. Final de set 25 a 19 e 3 a 0 no agregado.

Mérito para o oposto argentino German Johansen, que foi o destaque da partida. Ele fez 18 pontos e levou para casa o Troféu Viva Vôlei.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo do meio da semana pela transmissão ao vivo do pay-per-view do Canal Vôlei Brasil.

O Ponta Grossa Vôlei jogará em casa, na Arena Multiuso, também nesta quarta-feira, às 19h, quando enfrentará o Vôlei Um Itapetininga.

* Estagiário sob supervisão do editor