Já classificado para a fase final do Campeonato Mineiro e de olho na Superliga que se aproxima, o América Vôlei apresentou, na tarde desta quarta-feira (23), mais dois reforços. O central Lucas Oliveira e o oposto argentino German Johansen vestiram, oficialmente, a camisa do Coelho pela primeira vez.

O gestor do América Vôlei, Andrey Souza, falou sobre o perfil dos reforços contratados pela equipe para esta temporada. “Nosso histórico, em todas as boas campanhas recentes desde o Montes Claros Vôlei, é trabalhar com essa mescla de juventude e experiência. Apesar da pouca idade [24 anos], o Johansen tem histórico pela seleção da Argentina, e o Lucas disputou várias competições de alto nível nacionalmente. Estamos dando a oportunidade desses jogadores se desenvolverem ainda mais no América”, disse.

Depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção do seu país, Johansen se mostrou empolgado em jogar no voleibol brasileiro. “Para mim é um orgulho estar no Brasil, disputando uma das maiores ligas de voleibol do mundo. Ter a oportunidade de estar aqui, representando as cores do América, é um motivo de grande orgulho”, afirmou. O argentino também demonstrou conhecer uma das principais características do elenco do Coelhão. “É uma equipe muito jovem e muito boa. Estamos com boas expectativas e creio que estamos preparados para enfrentar os desafios da melhor forma possível”, completou.

Lucas, que na temporada passada disputou a Superliga B pelo JF Vôlei, falou sobre a boa campanha do Coelho no Campeonato Mineiro, aliando às suas expectativas em jogar por esta camisa tradicional do esporte brasileiro. “O América vem acumulando bons resultados, conseguindo a classificação para a fase final com antecedência. Continuaremos trabalhando para manter esta fase durante toda a temporada, e eu darei o meu máximo para contribuir com a equipe”, disse.

O América Vôlei viaja nesta semana para Contagem, onde enfrenta as equipes do Lavras Vôlei, na sexta (25), às 20h, e do Sada Cruzeiro, no sábado (26), às 17h. O Coelho, neste momento, é o quarto colocado do Campeonato Mineiro, com 14 pontos em sete jogos disputados.

*Com Ascom América Vôlei