Mesmo com o elenco dando show dentro de quadra o América Vôlei ainda busca por reforços. Na tarde desta quarta-feira, 9, mais um jogador foi anunciado. O nome da vez é do oposto German Johansen, de 24 anos, e 2 metros de altura. Ele é um dos destaques da Argentina na Copa do Mundo de Vôlei no Japão.

German já atuou no Untref e River Plate, ambos da Argentina, quando disputou a Liga A2. Esteve nas últimas passagens no Emma Villas Siena, da Itália; além do Alpen Volley, da Alemanha, quando ajudou a equipe a figurar entre os três primeiros da Bundesliga.

Na seleção, participo do Mundial Sub-23, em 20174, no Egito. Foi eleito o melhor jogador na ocasião. Contra a Rússia, na final, marcou 16 pontos e ajudou a Argentina a faturar o título inédito. Currículo recheado com o vice-campeonato mundial Sub-21, em 2015; Pan-americano Sub-23, em 2016, além do vice no Sul-americano com o time principal, em 2019.

Johansen terá apresentação oficial após participação na copa com a escrete Argentina, prevista para terminar no dia 15 de outubro.

EM QUADRA

O Coelho está em segundo lugar no Campeonato Mineiro, com 14 pontos ganhos, atrás do Minas que lidera com 21. O próximo jogo será contra o Lavras no dia 24 deste mês, às 20h, em Contagem - partida válida ainda pelo terceiro circuito. No dia seguinte, é a vez de encarar o Sada Cruzeiro – clássico do nono circuito.

Confira o recado do atleta abaixo: