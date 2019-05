O elenco que irá compor o América Vôlei na temporada 2019/20 está tomando forma. Depois de apresentar o técnico Henrique Furtado, o clube anunciou o primeiro atleta que reforçará as redes da equipe. O central Pedro Luiz, o Pedrão, conhecido da torcida montes-clarense, já fala como jogador da equipe.

Pedrão atuou pelo Montes Claros Vôlei na temporada 2014/15, ainda com 20 anos, quando foi cedido pelo Sada Cruzeiro. Em Montes Claros, Pedrão ganhou destaque, sendo, naquela temporada, o segundo maior bloqueador e o terceiro maior pontuador do time.

Além do Montes Claros, Pedro Luiz tem passagens marcantes pelo Sada Cruzeiro, UPCN e Caramuru Vôlei.

Nas redes sociais, Pedrão mandou um recado para o torcedor: “Estou muito feliz com esta oportunidade, com este novo desafio. A expectativa é grande. Sei que a torcida de Montes Claros é uma torcida que faz a diferença, lota o estádio e faz aquele espetáculo lindo. E conto com a torcida de vocês para esta nova temporada. Com certeza, juntos, vamos ser brilhantes”, disse, em vídeo divulgado pelo América Vôlei.