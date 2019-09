De olho no Sada Cruzeiro, adversário deste sábado, o América Vôlei termina nesta sexta-feira (13) a semana de treinamentos antes do grande clássico. O jogo será em casa, às 18h. Com a estreia positiva em Anápolis (GO), o time ganhou confiança, o que gerou expectativa nos atletas e torcedores.

Para que os torcedores possam comparecer ao ginásio, o alviverde disponibilizou ingressos em pontos de venda mais próximos, localizados na rua Doutor Santos, 50, no Centro, e na KL Sports, no Montes Claros Shopping.

O preço é de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Para encher o poliesportivo, na compra de três ingressos, os torcedores terão direito a mais um da mesma categoria. Crianças de até 12 anos não pagam.

A torcida montes-clarense sempre teve perfil de apoiar os jogadores e lotar o caldeirão. Sabendo da importância do torcedor, o grupo aproveitou para ter o primeiro contato.

No meio da semana, jogadores e comissão técnica estiveram pela manhã na Escola Estadual Levi Durães para convidar os alunos e professores para acompanharem o Coelho no primeiro jogo como mandante.

O Coelho busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Mineiro. Na estreia, venceu todos os sets disputados contra o Uberlândia/Gabarito/Start Química no primeiro dia e o Anápolis Vôlei, no segundo. Mesmo assim, não teve vida fácil e em alguns minutos teve que reverter o placar.

O jogo deste sábado será o primeiro contato com a torcida após o intervalo de uma temporada do projeto na cidade. Vale lembrar que alguns jogadores vieram de empréstimo do clube celeste para se juntar ao plantel do América.



REENCONTRO

O central Pedrão fará o reencontro com a torcida montes-clarense. Ele foi o primeiro reforço neste novo ciclo. “Joguei aqui e fiquei muito feliz com a passagem. Daqui fui tá seleção brasileira. Tenho um carinho muito grande pelos torcedores. É muito bom estar de volta, vestindo agora a camisa do América. Com certeza, quero fazer uma grande temporada”, diz.

Ele conta que o América se portou muito bem na estreia e que tem tudo para ter um ano vitorioso. “Foi uma grande estreia. Conseguimos seis pontos já no Campeonato Mineiro. Acredito que vai ser um grande jogo agora, no sábado, contra a equipe do Sada Cruzeiro, uma equipe multicampeã no cenário nacional e internacional do vôlei. Temos que dar o nosso melhor. Estamos treinando no dia a dia e sábado vai ser uma grande partida”, acredita.



PATROCÍNIO

Fora de quadra, o clube também se reforça no patrocínio. Foi firmada nesta semana a parceria com uma empresa de internet banda larga, fibra óptica e TV por assinatura para a sequência das competições.

América Vôlei e Sada Cruzeiro jogam neste sábado, às 18h, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves.

*Estagiário sob supervisão do editor